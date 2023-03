VIK FÖLL STORT BORTA MOT BJÖRKLÖVEN

Poängmässigt gällde matchen inget för Västerviks IK som är klart sistalag. Björklöven slåss om förstaplatsen och hade allt att kriga om inför kvalet till SHL.

Västervik kom utan Christoffer Törngren och Noah Hasa, två spelare som får läka ihop ordentligt till playout som börjar kommande måndag. Det blev klart ikväll att det blir en fajt över bäst av sju matcher mellan Västervik och Tingsryd då Kristianstad vann borta mot Karlskoga.

Victor Öhman tillbaka

Victor Öhman var däremot tillbaka igen och har fått hyfsad ordning på inställningen av medicinen, insulin mot diabetesen Öhman precis drabbats av.

Men det blev bara några enstaka inhopp för Öhman fick känna sig för.

Spelmässigt gjorde VIK en hyfsad första period. Men Björklöven gick för fullt och tryckte på och fick också in två mål. Det kunde ha blivit fler mål om inte Edvin Olofsson storspelat i VIK-kassen.I andra perioden kopplade hemmalaget ett rejält grepp och förlade i princip spelet till Västerviks zon. Och målen ramlade in, alla i spel fem mot fem. Efter fjärde målet i perioden valde Nichlas Falk att ta time out. Även om matchen inte gällde något så ville Falk se bättre intentioner – att ta med sig in i playoutspelet.

VIK gjorde mål i PP

Positivt för Västervik i perioden är att laget gjorde mål på första powerplayet när Joshua Winquist tryckte in pucken i sista sekunden.

Sista perioden blev mer av att spela av från båda lagen. Björklöven slog av lite på takten medan Västervik gnetade på.

Ett avbräck för VIK var att Simon Suoranta fick lämna isen efter en tackling mot sargen – helt schyst – tackling. Simon vred till något i vänsterbenet.

Björklöven satte 7–1 på slutet.

Fyra utvisningar – alla på Max Krogdahl

Det kan noteras att Västervik drog på sig fyra utvisningar – alla av Max Krogdahl. Det kan i sig vara okej då Max visade mycket bra attityd och vilja.

Annars var och är Björklöven bättre både som lag och individuellt än VIK. Det syns i tabellen. Västervik avslutar grundserien hemma mot Almtuna på fredag.