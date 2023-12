VIK NY JUMBO EFTER FÖRLUST I SEXPOÄNGSMATCHEN

Efter en målmässig första halva hamnade Västervik i ett målmässigt underläge borta mot Tingsryds AIF. Gustav Olhaver satte 1–0 efter 29.52 och Kevin Ekman Larsson fyllde på med 2–0 tre minuter från slutet i andra perioden.

Västervik lyckades inte komma nära och få kontakt med TAIF i tredje perioden. Med en dryg minut kvar att spela satte Anton Lundmark 3–0 i öppen kasse.

Tingsryd vann skotten med 32–25 och Västervik är ny jumbo i Hockeyallsvenskan efter att Östersunds IK lyckats bärga en poäng mot serieledaren Brynäs IF. Brynäs kvitterade sent och avgjorde tolv sekunder in i förlängningen.

VIK har sex poäng upp till BIK Karlskoga på säker mark. Det är dessutom Karlskoga som är VIK:s kommande motståndare.