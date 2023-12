Sylvegård nöjd med laginsatsen efter bortasegern: "Alltid kul att vinna"

Vimmerby Hockey svarade för en helgjuten insats i Ljungby Arena och vann med 1–0. Matchens enda mål prickades in av lagkaptenen Jakob Karlsson i powerplay i mitten av tredje perioden. Martin Pärna hittade in till Jakob Karlsson i slottet och han styrde in det matchavgörande målet när matchuret stod på 51.26.

– Vi gör en bra bortamatch och vinner mot ett tufft och bra lag. Vi visste att de skulle vara desperata och vilja vinna för att fortfarande ha chansen att gå till Allettan. De kom ut och hårt, men vi löste pressen bra när vi rörde på fötterna och inte lät dem gå på för hårt, säger Hampus Sylvegård.

Christoffersson höll nollan

Troja/Ljungby låg långa stunder på för ett mål, men VH var stabila i både offensiven och defensiven.

– Även om de tryckte på ganska mycket hade vi hyfsad kontroll. Vi blev inte uppstressade utan vi spelade efter vårt spelsystem. Robin (Christoffersson) kom också upp bra och det var roligt att han gjorde en bra match och höll nollan i sin första match på ett tag.

När VH fick chansen i powerplay kom det förlösande målet.

– Vi spelar återigen med ett stort tålamod och vi vet att vi är giftiga och bra i powerplay. Vi gör en bra bortamatch och det är alltid kul att vinna matcher. Vi hittar återigen ett sätt att vinna och hjälper varandra sjukt mycket ute på isen. Det var kul att se att vi kämpar för varandra och jag är nöjd med laginsatsen.

Hampus Sylvegård delade ut beröm till Robin Christoffersson som fick förtroendet mellan stolparna efter att Scott Hector vaktat målet i de senaste matcherna.

– Han har inte stått på ett tag. Han tar chansen och visar att han är en duktig målvakt. Vi har två bra målvakter och det kommer vi behöva i det långa loppet.