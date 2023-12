Säsongens första mål och kaxigt firande mot syrran: "Glimten i ögat"

Många av er kan säkert historien, men här kommer en kort förklaring. Anton Carlssons syster är tillsammans med tidigare VH-spelaren Oscar Gustafsson, numera poängkung i Tranås AIF.

Det ledde till att systern satt på läktaren – med en TAIF-halsduk runt halsen. Det fick Anton Carlsson att fira tydligt mot hemmapubliken. Efteråt förklarade han varför.

– Det har varit lite gliringar inför matchen nu under jul. Vi ses ju ofta och jag har en syrra som satt där med halsduk. Det var lite med glimten i ögat, säger Anton Carlsson och skrattar.

Med en tom målbur framför sig kunde han äntligen spräcka sin målnolla och sätta dit 3-1. Carlssons första mål på hela säsongen. I grundserien noterades han däremot för 19 passningspoäng.

– Jag såg att det var öppen kassen och kände att nu får det vara slutsnackat. Jag hade inte riktigt koll på tiden, men det var skönt att punktera matchen.

Har det varit jobbigt att inte få dit något mål?

– Så länge vi vinner matcher och man känner att man bidrar i spelet, så är det ingen fara.

"Var inte orolig"

Anton Carlsson älskade varje minut där ute på isen och precis som ett Stockholmsderby i fotboll blev det viss försening. Brandlarmet gick och hela arenan fick tömmas.

– Det störde inte så mycket och varade ju inte så länge. Vi kunde gå in i några minuter, så det var inget som störde nämnvärt.

Hur upplevde du matchen?

– Rolig och tajt match med mycket supportrar i ryggen. Jag tycker vi kontrollerar den, även om Tranås är farliga i sina kontringar. Vi kanske släpper till lite för många lägen, men vi skapar ändå mest i spelet.

Vad kände du vid kvitteringen?

– Vi känner oss ändå trygga i vårt spel och hade kontroll på puckinnehavet. Vi har ett väldigt brett lag, så jag var inte orolig.

Hyllar Törngren och Heljemo

Anton Carlsson hyllade båda de invärvade Vimmerbysönerna efter deras debutinsatser.

– "Törna" är på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Man ser att han spelat på högre nivå och att han bidrar över hela banan med ett hårt jobb. Han går också in och avgör. Framför allt är det roligt att det är två Vimmerbyprodukter som är jäkligt duktiga hockeyspelare som vi har fått in. Det är ingen amerikan som ska komma in och frälsa utan två killar från bygden.

Att få den här starten på Allettan, med tre poäng in på kontot efter ett derby, värmde gott i den assisterande lagkaptenen.

– Det har skrivits mycket om oss, så hade vi torskat här kunde det lätt ha satt sig i huvudet. Nu får vi lite gratis tro och energi med oss inför framtiden.