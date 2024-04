Sportchefen nära till tårar: "Ser glädjen på Pelle, Jagge och Anton"

Vimmerby Hockey pulvriserade Halmstad Hammers med 8-1 i den sista kvalserieomgången. Segern är historisk och för första gången någonsin ska VH nu spela i Hockeyallsvenskan säsongen 2024/25.

Sportchefen Pelle Johansson var berörd av det som precis skett ute på isen när vi fick en pratstund med honom.

– Det är helt ofattbart. Det är så sjukt. Samtidigt har vi bäddat för det på något sätt och jag kan tycka att vi är värda det. Vi har haft marginalerna med oss och stjärnorna stod rätt. Det är ett fantastiskt lag och hela den biten. När man ser glädjen på Pelle (Ström), "Jagge" (Karlsson) och Anton (Carlsson) är det svårt att hålla tillbaka tårarna i båset. Det tar nog till början av nästa vecka innan det här sjunker in. Jag tror inte att gemene man förstår vilken nivå vi har tagit oss till och det med tio egna produkter i laget. Det är så sjukt, säger Pelle Johansson.

Vad gör att ni klarar det med så många egna produkter?

– Det är väl på något sätt att alla de egna är ledande spelare. Vi har format någonting och har en kultur i omklädningsrummet, det är det som bygger framgången. Vi har varit bäst när det gäller hela säsongen egentligen. Vi har varit ett topplag, så någonstans är det inte en överraskning.

"Så sjukt mycket"

Det var först när 5-3 kom för Väsby som Pelle Johansson insåg att det var helt klart. Han delade glädjen med många andra.

– Man kollar på alla de som alltid är på våra matcher, som får uppleva det här. Sedan vad som händer nästa säsong, ja, det vet ju ingen. Men ett avancemang till Hockeyallsvenskan – sug på den.

Är du hockeyallsvensk sportchef nästa år?

– Ja, så är tanken. Sen får man väl se vad Vimmerby Hockey vill. Jag har en klausul att säga upp kontraktet, vilket jag har utnyttjat. Det gjorde jag eftersom jag inte hade något allsvenskt kontrakt. Där är vi.

Det här innebär en del jobb för att få en hockeyallsvensk organisation?

– Det är så sjukt mycket... Det blir en annan nivå på allt och vi måste upp på alla sätt och vis. Vi har en assisterande som tjänar i stort sett noll nu.

Men det kanske är morgondagens bekymmer?

– Om ens det... Det blir nog i mitten på nästa vecka. Jag lär ha sjukt mycket missade samtal från agenter och så vidare.

Vill inte säga något om Sylvegård

Frågan är också om Vimmerby Hockey behöver säkra en ny tränare. Trovärdiga uppgifter kort före kvalserien gjorde gällande att Hampus Sylvegård är klar som assisterande för Nybro Vikings kommande säsong.

Men Pelle Johansson ville inte beröra den frågan.

– Nä, jag vet inte.

Kan det finnas en klausul?

– Det får du fråga honom om.

Derbyn mot IK Oskarshamn

Till hösten väntar nu derbymatcher mot IK Oskarshamn, Kalmar HC och Nybro Vikings. Dessutom storheter som IF Björklöven, AIK, Södertälje SK och Djurgårdens IF eller Brynäs IF.

– Det är något annat det än tidigare, konstaterar Pelle Johansson.

Hur står sig hallen?

– Det måste hända grejer. Framför allt är det väl kring säkerheten. Sen kommer det absolut att krävas dispenser, men det de inte kommer att ge dispenser på är säkerheten. Det måste upp ett säkerhetsrum och hela den biten, säger Pelle Johansson och fortsätter:

– Det är kanske 8 000 som jublar nu, eller kanske 15 000 i kommunen. Sedan sitter det nog några nere på kommunhuset som inte är lika lyckliga i dag.

Många av spelarna som firar vill givetvis följa med upp. Hur många kan följa med?

– Det är en fråga för senare, det släpper vi nu.

Simon Henriksson

Linus Johansson