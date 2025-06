Blir en Sandströms Trophy – fast utan Vimmerby: "Lite besvärligt"

Efter att ha haft idén i närmare 20 år fick Mikael Sandström, ägare av modekedjan Sandströms, till en Sandströms Trophy år 2017. Då hade Västerviks IK tagit initiativ till att få ihop cupen och övriga deltagande lag var Vimmerby, Vita Hästen från Norrköping och Tranås AIF.

På samtliga dessa orter finns Sandströms med butik. Men efter 2019 har det inte spelats någon försäsongsturnering, men i en intervju med vår tidning i våras berättade Mikael Sandström att han ville väcka liv i turneringen igen.

Nu står det klart att det kommer bli av, men det blir utan Vimmerby. I höst, inför seriestart, kommer det vara Västerviks IK och Tranås AIF som gör upp.

– Både Västervik och Tranås var intresserade och de hade gärna mött fler lag. I praktiken fick jag aldrig någon respons från Vimmerby, men jag fick ryktesvägen höra att man i klassisk ordning redan hade matcher inbokade. Det är besvärligt att få till det med Vimmerby och jag tycker att det är konstigt att de inte är mer entusiastiska. Här skulle de spela om en prispott och tidigare år har man spelat om 50 000 kronor, säger Mikael Sandström.

Möts samma helg

Nu är cupen blir av, men med endast två lag blir prissumman något lägre.

– Den har sjunkit till 30 000 kronor, men både Västervik och Tranås är glada över tillskottet. Man tror också att man kan få en större publiktillströmning och jag tror också att det är roligare för spelarna att lira en cup än en vanlig träningsmatch.

Det kommer bli ett dubbelmöte med en match i vardera lags hemmahall helgen 27 och 28 september.

– Det blir ett Sandströms Trophy där båda lagen möter varandra, men de tekniska bitarna kring upplägget får de avgöra själv.

Hur känns det att det blir av?

– Det är roligt att det blir av. Även om Vimmerby inte är intresserade att vara med, så blir det av i alla fall och vi får se om det kan bli andra lag i framtiden om Vimmerby nu inte är intresserade.

Har du en förhoppning om fler lag 2026?

– Jag hoppas att det ska bli ett ännu större Sandströms Trophy nästa år. Min vision är att man skulle kunna ha med Vita Hästen eller IK Oskarshamn också. Det är tråkigt bara att Vimmerby inte har sett möjligheterna.

"Ligger för mycket på klubbarna"

Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson menar att det är svårt att få in matcher.

– Tanken han har är jättebra, men i stort sett så fort vi blev klara för allsvenskt spel så är våra matcher spikade. Då är det svårt att få in matcher. Jag tänker att han får ta idén hela vägen och inte bara gå in med en liten peng i det. Han får se till att det blir en cup av det. Just nu ligger lite för mycket på klubbarna att få ihop det här.

Att hitta datum som passar tre olika lag är jättesvårt, anser Pelle Johansson.

– Det blir som tre olika träningsmatcher. Vill han ha en Trophy får han komma med ett upplägg eller samla klubbarna och komma med ett förslag. Att bara säga att man går in med en prispeng gör det inte jättelätt. Det krävs mer än att komma framåt vårkanten och säga "så här skulle vi kunna göra". Man får nog komma med en färdig idé helt och hållet.

Blir det inte lite konstigt att inte "hemmaföreningen" är med när både Västervik och Tranås är med?

– Ska vi ta bort träningsmatcher? Vi har spikat det här och har sju matcher på försäsongen. Tio matcher får vi inte in och vi får inte in i det här i vårt schema.

Kan det bli aktuellt framöver?

– Jag skulle uppskatta en försäsongscup och hitta något upplägg, men då måste vi nog sitta ned på hösten och planera det. Det går inte att komma i mars eller april. Det behövs framförhållning och man får jobba fram ett koncept tillsammans alla klubbar.

Pelle Johansson vill inte berätta vilka träningsmatcher VH har bokat in.

– Vi släpper det i våra kanaler först.