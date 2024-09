KAPTENEN HJÄLTE NÄR VIMMERBY VANN DIREKT I ALLSVENSKAN

Oskar Hassel, nyförvärvet från Kristianstads IK, prickade ur snäv vinkel in Vimmerbys ledningsmål efter 12.32. Några minuter senare lämnades Kalle Holm ensam på bortre sidan och backen prickade in kvitteringen mellan benen på Claes Endre.

Flera missade VH-chanser

Vimmerby blev under inledningen av andra perioden rejält tillbakatrycka och hade problem med att ta sig ut ur egen zon. VH återhämtade sig, tog över initiativet, fick chansen i powerplay och var flera gånger om nära att återta ledningen. Hugo Ollila hade bland annat två fina lägen som han missade och Eddie Levin hade ett skott som såg ut att vara inne, men domaren dömde bort det efter videogranskning.

Att det gäller att ta vara på sina chanser på en högre nivå blev Vimmerby kort därpå varse om.

Mitt i Vimmerbys jakt på 2–1 iscensatte Nybro en kontring och Marcus Bergman stänkte distinkt dit 1–2 för gästerna. Nybro fick energi av målet och var nära 1–3.

Kort därpå kom Jakob Heljemo och Carl Sjöberg två mot en och Sjöberg försökte gå runt Tex Williamsson utan lyckas.

Med mindre än två minuter kvar fick VH chansen i powerplay. VH skapade återigen många heta lägen och bästa chansen hade Jesper Kokkonen med ett stolpskott.

VH vände 1–2 till 3–2

Dryga minuten in i slutperioden utjämnade Vimmerby till 2–2. Hampus Eriksson avlossade ett skott från kanten som smet in bakom Tex Williamsson.

Några minuter senare hade Vimmerby vänt på tillställningen. Carl Sjöberg, tryout-spelaren som belönades med nytt kontrakt, satte 3–2 liggande på isen. Glädjen varade i en dryg minut då Alex Ciernik prickade krysset fram till 3–3.

Spelet böljade under återstoden av tredje perioden fram och tillbaka och inget av lagen fick in ett segermål under ordinarie tid.

I början av övertidsspelet blev VH-backen Isak Hansen utvisad för en tripping. Med ett drömläge att avgöra premiären valde Nybro att ta timeout, men VH fredade sitt mål på ett förtjänstfullt sätt. Med 41 sekunder kvar åkte VH på en ny utvisning och Anton Svensson missade öppet mål i slutsekunderna.

Matchen gick till straffar och Jakob Karlsson satte avgörande målet i fjärde omgången. Kaptenen lyfte elegant upp pucken i första krysset och blev stor hjälte. Claes Endre räddade tre av fyra straffar.