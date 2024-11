Pelle om klackens avgångskrav: "Sjukt löjligt"

"Avgå Piva" och "Piva out" skanderades av delar av den tillresta VH-klacken borta mot IK Oskarshamn efter derbyt. Under onsdagskvällen kom en ny förlust hemma mot Mora IK (1-3) och Vimmerby har oerhört svårt att få med sig poäng just nu.

Pelle Johansson uppskattar inte de tongångar som finns i supporterleden.

– Det är bara pinsamt. Jag vet inte varför det ska vara så inom idrotten. Jag står inte och skriker utanför ditt jobb att du varit dålig och jag går inte ner till Kajsa på Ica Kvantum och säger att hon gjort ett dåligt jobb. Jag tycker bara det är sjukt löjligt, säger sportchefen Pelle Johansson.

Hur ser ditt förtroende för "Piva" ut?

– Det kommer inte hända något på tränarfronten.

Oavsett hur det fortsätter?

– Ja, oavsett. Jag ser inte vad det skulle kunna hjälpa, så det kommer inte ske något helt enkelt.

Ditt förtroende är stort för att han är rätt man att vända på det här?

– Det är hundraprocentigt.

Frågande till förväntningarna

Pelle Johansson är frågande till vad det finns för förväntningar från fansen.

– I lördags var det kanske för hög alkoholkonsumtion hos vissa, men jag vet inte vad det finns för förväntningar riktigt. Vi har spelat 20 matcher och ligger på den position där nio av tio tippade oss. Klart vi hade önskat fler poäng, men det är ingen överraskning för någon.

Vad vill du säga till supportrarna?

– Det borde vara 100 procent stöttning. Inget hjälper att stå och skrika sådant på läktaren. Nu hörde jag inte själv när det skanderades, men jag tror att de skrek det i ett påverkat tillstånd kanske. Så här är det i alla föreningar. Det är inget unikt dock, du vet själv hur det ser ut i idrotten. Jag får också kommentarer i min mejlbox, men det vore mer rimligt om de skrek på min avgång i stället för tränarens. Det är mitt lag, det är jag som har byggt det, så det vore mer rimligt.

Vimmerby hade endast 895 åskådare hemma mot Mora på onsdagskvällen och det var säsongens svagaste publiksiffra hittills.

– Det går ut på att vinna, så viss förståelse kan jag ha, men samtidigt – vad förväntar sig folk? Att vi ska vara ett topplag? Det borde inte komma som en överraskning för gemene man att vi skulle ha det tufft. Sedan kunde man önskat fler poäng och det är så här det ser ut i idrottens värld. Då minskar publiken.

Hur ska ni locka tillbaka dem?

– Det är genom att vinna hockeymatcher. Det är så det fungerar. Det finns inte många andra vägar att gå.

Vimmerby är inne i en jobbig period och har bara vunnit två av 20 matcher efter ordinarie tid.

– Det är många förluster, så är det, men som i går är vi definitivt värda mer tycker jag. Vi har en tuff period på sex minuter i andra perioden som kostar oss väldigt mycket. Det kostar oss matchen. Jag har samma känsla i dag som efter Västerås hemma. Livet är orättvist, men det är så det är på den här nivån. Mora gör det jättebra i tredje med att spela av perioden och det blir svårt när vi kommer i underläge. Därför blir de här dipparna så kostsamma.