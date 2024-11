VSGF har allt i egna händer – slog jumbon

Virserum stängde i princip matchen på drygt en minut i den första perioden. 09.15 in på perioden gjorde Elof Einarsson, framspelad av Erik Einarsson och debuterande Ludwig Stjernberg, 1-0. 35 sekunder skickade Simon Dahl in 2-0 på passning av Daniel Öhlund. Ytterligare 27 sekunder senare kom 3-0 genom just Stjernberg. Den gången var det Dahl och Öhlund som noterades för passningspoängen.

Eksjö tog en given timeout och fick stopp på blödningen. Bortalaget fick även hjälp av två hemmautvisningar, men med två sekunder av öppningsakten satte Simon Dhl 4-0. Ännu en gång med assist till Daniel Öhlund.

– Vi avgör matchen i den första perioden. Vi kom ut starkt och hittar sätt att göra mål på. Vi kom verkligen in på insidan, säger tränaren Wictor Holmberg.

Gick ned sig något

Med segern i princip i hamn gick VSGF ned sig lite.

– Vi dippar lite, men samtidigt höjer sig Eksjö också. Vi gör inte mer än vi behöver under resten av matchen.

Tidigt i den andra perioden satte Elof Einarsson 5-0 i numerärt överläge. Eksjö, jumbo i trean, satte sedan 5-1 efter drygt halva perioden. Knappt nio minuter in på akt tre satte Noel Klein, framspelad av Theo Karlsson och Simon Dahl, 6-1 för Virserum.

Eksjö tilläts att snygga till siffrorna med minuten kvar att spela.

– Vi gör det rätt bra i 60 minuter och spelar av resten av matchen när vi har en klar ledning, säger Holmberg.

Har allt i egna händer

Virserum har nu satt sig i ett bra läge inför den avslutande omgången i den jämna serien. Man kommer att vara före Diö, som man möter i den sista omgången, och inneha tredjeplatsen.

– Det blir nog direkt avgörande mot Diö. Vi har det i egna händer och det är det viktiga.

Wictor Holmberg ville framhålla Simon Dahl som skapade otroligt mycket samt Elof Einarsson och debutanten Ludwig Stjernberg.

– Men alla gör det bra i dag.