Kaptenen inför derbyt: "Blir det Eero the hero eller Eero the zero?"

Att det har uppstått något speciellt hatkärleksband mellan Vimmerby Hockeys lagkapten Jakob Karlsson och Nybro Vikings, inte minst med lagets supportrar, är ingen överdrift.

Det hela fick mest fart efter Jakob Karlssons Rysslandsutspel inför playoffdramat i jakten på en allsvensk plats för några säsonger sedan. Nybro Vikings reagerade väldigt hårt och fansen har sedan dess buat ut Vimmerbys kapten och förärat honom en egen hatramsa.

– Det är alltid en härlig atmosfär och en rolig utmaning att spela inför den publiken. Det finns en enögd publik och en enögd känsla runt klubben som är både imponerande och lite otäck. Blir det "Eero the hero" eller "Eero the zero" vid lineupen idag? Jag gissar på det förstnämnda, jag tror att de hade älskat Mussolini om han spelat för Nybro. Det är också lite roligt att de förväntar sig att alla knektar Nybro värvat in genom åren ska ha hjärta för klubben, säger VH-kaptenen Jakob Karlsson.

Vad känner du kring ert förflutna?

– Det är en höjdpunkt på säsongen och lite extra laddning. Det har varit hett emellan oss och de tycker nog också att det är kul. Det är några speciella matcher. Från publiken blir det säkert lite livat mot mig.

Men den här gången har du inte gjort något utspel?

– Jag är inte i form och har väl inte hittat någon bra vinkel. Jag kan väl säga att det är positivt att man inte har några ryssar i laget nu, det är ett steg framåt och det måste jag ge dem stort beröm för.

Hade väntat sig mer

Själva matchen då? Tja, Jakob Karlsson hade väntat sig mycket mer av Nybro Vikings den här säsongen.

– Jag tycker att de har ett topp fyra-lag på papperet. Kevin (Karlsson) var en av seriens bästa backar förra året och han har inte spelat på en månad. Det säger ganska mycket om vad de har för material. Nu har de tagit in Eero Savilahti och Hugo Fransson. Det är två toppspelare på allsvensk nivå. Läser man lite om Nybro så ser man att Brentford och Frölunda är deras målbilder. Sett till den ambitionsnivån och självbilden så är de såklart en besvikelse.

Nybro ligger tia i Hockeyallvenskan och är nio poäng före Vimmerby som är nästjumbo.

– Jag tror nog att de är lite stressade. Alla hade väntat sig att de skulle vara högre upp och de har gjort många förändringar i truppen. Ändå har det inte lyft särskilt mycket hittills. Nu har de ett tufft program fram till jul. Även om de är pressade så är det en jättetuff match för oss, men också en underbar utmaning.

"Var en höjdpunkt"

I premiären fick Jakob Karlsson kliva fram och sätta den avgörande straffen fram till 4-3. VH tog två poäng direkt i Hockeyallsvenskan.

– Det var en höjdpunkt. Första allsvenska matchen, fullsatt och vi slog Nybro. Det var en otrolig match för egen del och allt var perfekt i den matchen.

Vimmerby har nu endast en förlust under ordinarie tid på de fyra senaste matcherna. Dessutom har man tagit tre poäng av AIK och två mot dåvarande serieledaren BIK Karlskoga i onsdags. Med Vimmerbys mått mätt är det verkligen en formtopp.

– Vi känner oss ganska starka just nu och ska verkligen ut och tävla med dem. Vi har börjat hitta en identitet i laget och kommit samman mer som grupp. Vi förväntar oss mer av varandra i varje match och spelar mer uppoffrande, tajtare och har blivit svårare att göra mål på. Vi har haft ett bra boxplay på slutet och även powerplay har blivit bättre på slutet. Vi har fått mer kontinuitet i kedjorna och många känner sig nog mer trygga nu. Det kan börja ge poäng nu tror jag.

Hur mycket har de senaste matcherna betytt för ert självförtroende?

– Det bygger en trygghet i gruppen och en känsla av att vi kan. Vi har många individer som gjort bättre prestationer på sistone. Vi känns lite mer som ett lag jämfört med för några veckor sedan. Vi inser hur små marginaler det är på den här nivån och har respekt för hur viktig varje sekund är på isen och att det handlar om att trycka ut max hela tiden.

VH har lånat ut Johan Norberg till Tranås AIF och jämfört med senast är backen Oskar Hassel tillbaka.