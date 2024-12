JUST NU: Vimmerby Hockey plockar in två backar

Alexander Fredriksson värvades till Vimmerby Hockey inför den här säsongen, men lånades snabbt ut till Grästorps IK i Hockeyettan. Där har han svarat för åtta poäng (1+7) på 17 matcher.

19-årige Kevin Israelsson tillhör Växjö Lakers och står bokförd för tio SHL-matcher den här säsongen. I klubbens J20-lag har han producerat 11 poäng (6+5) på 22 matcher.

”Då vi i dagsläget har vakanser på backsidan väljer vi att fram till jul plocka hem Alexander Fredriksson som under hösten varit utlånad till Grästorp i Hockeyettan. Dessutom lånar vi in från Växjö Lakers in Kevin Israelsson som även under förra säsongen kom in på lån i Allettan”, skriver VH i ett kort pressmeddelande.