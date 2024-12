Sportchefen om nya backtappet: "Agenten hörde av sig vid lunchtid"

Från början såg backsidan ut att vara mer än välfylld för Vimmerby Hockey. Nu krymper och krymper den. Senast i raden att försvinna är att Jesper Broeng.

26-åringen, som värvades från Kalmar inför premiären i Hockeyallsvenskan, ska själv ha valt att bryta kontraktet med klubben.

– Jag kan inte säga så mycket mer än att agenten hörde av sig vid lunchtid och berättade att Jesper ville bryta kontraktet på grund av olika omständigheter. Det är personliga skäl, säger sportchefen Pelle Johansson.

Hur ser du på detta?

– Det är jättetråkigt och sätter oss i en liten skitsits också, men det är bara att ge sig ut på marknaden och se vad som finns. Vi får en ganska kort numerär nu. Man förstod någonstans att det kunde bli så här och därför behövde vi numerären från början. Nu har det hänt mycket av olika anledningar.

"Sitter inte i sjön"

Sedan tidigare har William Dageryd fått lämna, Johan Norberg har försvunnit och Pelle Ström har timeout. Dessutom är Alexander Fredriksson utlånad till Tranås i Hockeyettan.

– Vi sitter inte i sjön till just Djurgårdsmatchen. Vi har sex backar tillgängliga, men över tid måste vi ta in en ny back. Med en skada så skulle vi sitta i sjön och vi måste ha in någon. Vad eller hur det blir återstår att se.

Vad tittar du på?

– Jag är öppen för allt. Marknaden är ganska tunn och det finns inte en uppsjö. Vissa tror att vi bara kan plocka från Hockeyettan, men det funkar inte så. Spelarna sitter på avtal med sina klubbar och då måste man köpa loss någon. Ingen släpper någon och låter dem bara gå till oss.

Men då är det Hockeyettan du tittar mot?

– Ja. Vi har något lån kvar att utnyttja också, men helst vill man ju ha någon på permanent basis. Det blir tryggare så.

Ersättare snart

Pelle Johansson hoppas kunna presentera en ersättare till Jesper Broeng hyfsat i närtid.

– Kring trettondagarna i alla fall. Vid den här tiden på året är det nästan mer matcher än träningar. Vi klarar matcherna med den här numerären, men det är träningarna som blir lidande.

Jesper Broeng vill inte kommentera något i dag.