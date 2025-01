Sportchefen: "Vid fällande dom har vi ett beslut att fatta"

Under måndagen åtalades den VH-spelare som misstänks för narkotikabrott. Han åtalas för ringa narkotikabrott och klubben inväntar nu en eventuell dom. – Vid en eventuellt fällande dom får vi ta ställning, säger sportchefen Pelle Johansson.

Det var i början av december, under en spelledig helg, som en spelare i Vimmerby Hockey gick på Gunilla Perssons spelning på Kharma. Vimmerbybon greps misstänkt för narkotikabrott och fick följa med till polisstationen.

VH-spelaren har en timeout från hockeyn just nu och under måndagen lämnade åklagaren in en stämningsansökan mot spelaren. Han åtalas för ringa narkotikabrott, då han ska ha haft 2-MMC i en snusdosa på nattklubben.

Analysresultaten visar också att VH-spelaren var påverkad av narkotika, men han åtalas inte för eget bruk. Vi har sökt åklagaren för att få svar på varför han inte åtalas för det, men inte lyckats nå henne.

– Som det är här och nu gör inte åtalet någon större skillnad. Timeouten rullar på och det är vid en eventuell dom som vi får ta ställning. Vi har självklart diskuterat vad som är möjligt kopplat till hur föreningen står kring värdegrund och den biten, men det är inget jag vill gå in på nu. Oavsett vilken spelare det rör sig om, A-lagsspelare, junior eller äldre ungdom, så måste vi tänka på samma sätt, säger sportchefen Pelle Johansson.

Vad som händer om VH-spelaren döms för brott vill sportchefen inte kommentera.

– Det får vi ta den dagen. Kontrakten är utformade som att vi är arbetsgivare och även vid dom så kommer vi ha skyldigheter.

"Tillgängliga för spelaren"

VH-spelaren nekar till brott, men åklagaren lutar sig mot bevisning i form av en stillbild från övervakningskameran som visar hur spelaren lägger ned snusdosan i den avvisteringslåda som fanns på nattklubben.

– Jag har inte sett förundersökningen, men går det till åtal brukar man ha på fötter. Jag antar att även spelaren har tagit del av det här och man får fundera kring vad som är rätt eller fel kring att erkänna eller förneka. Vår ståndpunkt som förening är att timeouten rullar på och vid en eventuell dom så har vi ett beslut att fatta. Är det en fällande dom så har vi en policy för att hantera droger och vi kan inte göra skillnad på om det är en a-lagsspelare, en junior eller en ungdomsspelare.

Hur tar ni hand om spelaren?

– Vi pratar kontinuerligt och man har också tagit professionell hjälp. Där är vi inte inblandade, men vi är ett stöd i att vi är tillgängliga för spelaren.

"Sjukt olyckligt"

Sportchefen Pelle Johansson hoppas snart se ett slut på den här historien.

– Det är sjukt olyckligt. Det är ingen positiv bild att kopplas ihop med. Mest tragiskt är det för den enskilde individen. Det är också sjukt tråkigt för hela föreningen. Vimmerby Hockey har inte gjort något fel, men vårt namn florerar kring saker vi inte vill förknippas med. Det är tråkigt för hela föreningen, våra ungdomsledare och utåt mot våra sponsorer. Vi har ett jobb att göra, men det har hela samhället. Det är inte första eller sista gången man hamnar här inom idrotten tror jag.

Har ni sponsorer som reagerat på det här?

– Nej, det är inget vi har märkt, men det är ju ingen positiv bild. Många tycker ändå att vi har agerat bra i situationen, men det kan aldrig bli något positivt.

Är det omöjligt för spelaren att spela vidare i klubben vid en fällande dom?

– Det vill jag inte svara på här och nu, men det är ett sådant brott som man kring idrott har väldigt svårt att bortse ifrån. Det kan man vara ärlig och säga. Vi väntar in domen och det kanske kan dra ut på tiden, så att man spelar mer den här säsongen har jag svårt att se. Vi är där vi har varit hela tiden, men vet nu att det kan bli en påföljd utifrån åtalet.