Stor skattesmäll för redan prövad bottenkonkurrent till VH

I somras var Tingsryds AIF i akut kris och den hockeyallsvenska existensen i farozonen. Klubben behövde få in miljontals kronor för att klara elitlicensen och få spela vidare i landets näst högsta division.

Bland annat gick NHL-stjärnan Oliver Ekman Larsson in med miljonbelopp och även andra insamlingar och bidrag räddade då klubben.

Men de ekonomiska problemen har fortsatt.

– Vi måste få in mer pengar, externa pengar. Hur de kommer in spelar mindre roll, men de måste in. Vi kommer inte klara det på egen hand efter nyår, sa klubbens ordförande Jan Pyrell till Smålandsposten i början av säsongen.

Tingsryd är ett av de få lag som Vimmerby slåss med om att undkomma nedflyttning på sportsliga grunder till Hockeyettan. Men nu har nästa smäll drabbat Smålandslaget. Smålandsposten rapporterar att Tingsryd Hockey AB fått ett stort skattetillägg sedan Skatteverket genomfört en utredning kring klubbens verksamhet på hockeygymnasiet.

Det rör sig om drygt 222 000 kronor och är ett straff för att man ska ha lämnat oriktiga uppgifter i tidigare deklarationer. Utredningen ska ha visat på att man inte deklarerat någon utgående moms.

TAIF, som är sista lag på säker mark i skrivande stund, är nu åtta poäng före VH. Tidigare i veckan kom beskedet, vilket förstås underlättar för Tingsryd, att förbundet sänker kravet från tio procent i eget kapital till fem procent.