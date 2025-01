KLASSKILLNAD NÄR VH KROSSADES AV MESTA MÄSTARNA

Vimmerby Hockey förlorade med klara 1–6 hemma mot topplaget Djurgårdens IF. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey vann första hemmamatchen mot Djurgårdens IF i oktober. I kvällens andra hemmamatch mot mesta mästarna var VH helt utan chans och förlorade med tydliga 1–6 inför 1 708 åskådare.

Efter en trevande första halva på första perioden började Djurgården hitta något och öppnade målskyttet efter drygt åtta minuter. Backen Hugo Blixt kom i bra fart och tryckte elegant upp 0–1-pucken i Claes Endres vänstra kryss.

Kort därpå fick VH chansen i spel fem mot fyra och Hugo Ollilla såg ut att trycka in en lös puck i mål. Domarna bestämde sig för att titta på situationen och kunde inte fastställa att pucken hade passerat mållinjen.

När Djurgården blev fulltaligt slarvade VH-backen Kevin Israelsson i anfallszonen och gav 08-klubben ett två mot ett-läge och sedermera 0–2 på tavlan. Ludvig Rensfeldt gjorde inget misstag när han fick passningen i sidled från Melvin Mersäll.

Bra VH-lägen innan 0–3

Vimmerby öppnade andra perioden klart bäst och vaskade fram två kvalificerade lägen. Först gick George Diaco på eget avslut när han åkte sig fri och hade med sig Eddie Levin och sedan hade Martin Pärna dubbla lägen som Theodor Munther räddade.

Istället för ett reduceringsmål gjorde Djurgården 3–0 i sitt första anfall i andra perioden efter två och en halv minut. Edvin Hammarlund hittade rätt när han kom fram på vänsterkanten.

Några minuter senare begärde VH timeout, men den gav inte önskad effekt. 26 sekunder efter timeouten prickade Anton Frondell in 0–4. Kevin Israelsson reducerade till 1–4 med ett skott från blålinjen och det var Växjö-lånets första fullträff i VH-tröjan.

I spel fyra mot fyra trampade Tyler Kelleher in i den farliga sektorn framför mål och avlossade ett skott som gick in bakom en skymd Claes Endre. Efter femte baklängesmålet valde VH att byta målvakt och sätta in Robin Christoffersson mellan stolparna.

Med en klar fyramålsledning var Djurgårdens resa fram till tre poäng trygg och säker i tredje akten. Jonathan Tychonicks skott från backplats gick in fram till slutresultatet 1–6 efter knappt sju minuters spel.

På söndag väntar bortamatch mot Kalmar HC.

Läs mer från matchen på Dagens Vimmerby senare i afton.