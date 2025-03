UPPGIFTER: Här hamnar George Diaco nästa säsong

George Diaco har vräkt in poäng sedan han hämtades in från Västerviks IK mitt under säsongen. Att han inte skulle stanna kommande säsong, oavsett vilken nivå Vimmerby spelar på, har nog de flesta förstått.

Nu verkar det som att jakten efter succéspelarens påskrift är över. Flera klubbar i Hockeyallsvenskan har sagts vara ute efter den 23-årige kanadensarens kunskaper.

Nu uppger Expressens initierade silly-kännare MrMadhawk att Diaco har gjort sitt val. Enligt vad han erfar kommer den lille forwarden gå samma väg som Eddie Levin och spela för Kalmar HC kommande säsongen.

Sportchefen Daniel Stolt, som är från Vimmerby, verkar alltså ha vunnit kampen om spelaren som gjort 28 poäng på 32 matcher och även levererat i det pågående kvalspelet. Där har Diaco gjort tre mål på fyra matcher.

Vimmerby Hockey har kniven mot strupen inför lördagens femte match. Ställningen är 1-3 och VH är bara en match från att degraderingen till Hockeyettan ska vara ett faktum.