Vimmerbys poängspruta presenterad av Kalmar

George Diaco inledde den gångna säsongen i Hockeyettan med Västerviks IK. Han hann med 18 poäng på 15 matcher innan Vimmerby Hockey högg på den lille forwarden från Kanada.

Där blev succén total med 34 poäng på 39 matcher i Hockeyallsvenskan. George Diaco var en stor bidragande orsak till att VH kunde säkra nytt hockeyallsvenskt kontrakt.

Att han inte skulle bli kvar i Vimmerby meddelade klubben för en tid sedan. Att just Kalmar HC skulle bli nästa klubbadress har också varit rätt känt ett tag. Uppgifterna om att både han och Eddie Levin skulle ta klivet till länsrivalen sipprade ut tidigt.

Nu har KHC också presenterat den 23-årige kanadensaren. Han har skrivit på ett kontrakt över kommande säsong.

– Jag är väldigt förväntansfull över att komma till Kalmar. Det är ett härligt lag och en härlig stad. Jag har inte hört något annat än bra saker om klubben, så jag ser fram emot att komma igång, säger George Diaco till klubbens hemsida.

Kalmars sportchef Daniel Stolt är förstås nöjd med rekryteringen.

– George kom in under säsongen i ligan och blev snabbt en publikfavorit i Vimmerby. Jag har studerat honom på nära håll och det är en offensivt skicklig spelare som vi får in i laget här.