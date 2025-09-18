Emil Georgsson är kvar som sportchef i Södertälje SK och hoppas att klubben kan fajtas om uppflyttningsplatsen till SHL. Foto: Ossian Mathiasson

Övertidsförlust i den sjunde och avgörande semifinalen mot Djurgårdens IF i fjol. Nu har Södertälje SK ställt in siktet på att gå hela vägen.

Emil Georgsson värvades till Södertälje SK som ny sportchef våren 2022 efter att anrika klubben precis tagit sig igenom ett tufft, ångestladdat nedflyttningskval mot IF Troja-Ljungby. Han kom in med en tydlig vision och var en positiv kraft i det förändringsarbete som tog sin början i klubben.

Efter två raka kvartsfinaluttåg var Södertälje ett enda mål från allsvenska finalen förra säsongen då det blev förlust i den sjunde och avgörande semifinalen mot Djurgården på övertid.

Nu är klubben med sju SM-guld redo för att ta nästa steg med satsningen.

– Vi kommer från en positiv säsong i fjol. Även fast vi inte gick hela vägen så får det ändå räknas som en av de bättre säsongerna SSK har haft sista tio åren. Det är klart att vi själva har höga förväntningar och tror att folk allmänt har förväntningar på SSK och är spända på vad det kan bli av det. Supportrar förväntar sig att vi ska vara med och kriga om det. Serien är tuff och det gäller att ta sina poäng när de mörka dagarna kommer, säger Emil Georgsson.

"Får se hur långt det räcker"

Klubben har inför årets säsong radat upp tunga nyförvärv i stil med till exempel Jonas Ahnelöv, Patrik Zackrisson, Carter Ashton och Måns Lindbäck som attraheras av klubbens sportsliga målsättning att gå upp i SHL. En annan spelare som det surras om till SSK är Linus Omark.

– Jag tycker att vi har en spännande trupp och får se hur långt det räcker. Det är många trupper som ser spännande ut och många sportchefer som har gjort ett bra jobb. Det är som vanligt, det är inga enkla poäng. Vår målsättning är att vara med i toppen av serien.

Hur långt kan ni gå i år?

– Jag tror att många i den här serien kan gå hela vägen. Det gäller att hitta ett bra moment i säsongen och driva vidare och sedan gäller det att ha lite tur på vägen och slippa skador när det väl gäller. Mina första två tränare i Södertälje blev vi av med Videll (Linus) till båda slutspelen.

Vilka lag ser du som de främsta utmanarna i toppen?

– Modo har såklart ett bra lag. Björklöven är alltid där uppe och BIK Karlskoga får ofta behålla många spelare som de kan jobba vidare med. Det är samma sak med AIK. Kalmar ser bra ut och Nybro har gjort en bra försäsong. Vimmerby kanske inte är med och krigar om att gå upp, men jag tror att Vimmerby kan ha en roligare säsong och ta steg framåt.

"En härlig lokalpatriotism"

Emil Georgsson tycker att sportchefskollegan i Vimmerby – Pelle Johansson – har gjort ett bra jobb med att bygga årets trupp.

– ”Räven” (Jakob Karlsson) är kvar och Anton (Carlsson) kommer tillbaka och får förhoppningsvis vara skadefri. Jag var också med och kollade på en spelare som Caderoth (Arvid). Det ser ut som en stabil, bra center, en centertyp som jag gillar. Han spelar åt båda hållen och kan göra jobbet i både powerplay och boxplay. Fornåå Svensson (Filip) har dunkat in ett gäng mål och Alfred Hjälm, som är SSK-bördig, tror jag kan bli en bra back för dem.

Tror du att Vimmerby kan ta nästa steg i Hockeyallsvenskan?

– Det tror jag definitivt då jag själv har verkat i den typ av klubb i många år. Allt handlar inte jämt om vad du har på bankkontot utan om att få ihop ett bra lag och ha lite tur med att få leverans från importspelarna. Hur man än vrider och vänder på det är varken Vimmerby eller Västervik roligaste bortamatchen för något lag och det kan man sno några poäng på och bli hemmastarka. Eric (Karlsson) känns som en spännande tränare som kommer hem.

Har du något medskick till Vimmerby med tanke på att du har verkat i Västerviks IK på allsvensk nivå?

– Jag vet inte om jag ska stå och skicka med saker och ting. Om jag får ett sånt mandat handlar det om att tro på det. Min uppfattning med Vimmerby kontra Västervik är att det finns något helt annat när det gäller föreningslivet. På de två åren jag var där som spelare så kändes det som att det fanns en härlig lokalpatriotism med att man sluter samman. Då var fotbollen het och hockeyn på dekis i och med att vi spelade i division 2 och division 1.

"Häftigt att se vilket tryck det finns"

Georgsson hyllar Vimmerbyidrottens starka föreningsliv.

– Min dotter spelar fotboll och vi var på Bullerby Cup. Det är häftigt att se vilket tryck det finns i föreningslivet och hur många ideellt arbetande personer det är som ställer upp. Det är någonstans A och O när man är en liten förening. Det är få som kan vara avlönade i en liten förening och jag var typ själv i Västerviks IK.

Hur var det att vara verksam i Västervik?

– Det var fulla dagar. Man fick lära sig mycket och det är något jag har med mig nu. Man blir ganska självlärd och det finns inte så många kollegor att diskutera med. För Pelle (Johansson) kan jag förstå att det ibland är jobbigt- När få personer är avlönade förväntas man göra allting. Ett råd man kan ha är att ibland våga säga nej. Det blir jäkligt körigt och jag vet att jag var illa däran och helt slut efter säsongerna. Eftersom jag var avlönad var det mig folk pekade på. Jag kan någonstans förstå att det blir så, men det är lätt att det blir för mycket.

"Där och då var jag besviken"

Emil Georgsson går in på sin fjärde säsong som sportchef i Södertälje SK.

– Att få vara i en klubb som SSK är få förunnat. I min värld är det ett av de mer historiska lagen i svensk hockeykontext om man ser över historik med sju SM-guld. Jag är stolt över att få jobba i Södertälje SK och det finns en härlig hockeykultur här. Det innebär såklart en del press och höga förväntningar. Jag försöker njuta varje dag och vi har än så länge tagit steg framåt.

I början av december förra året tackade SSK av Emil Georgsson då man inte hade enats om ett nytt kontrakt. Strax före jul kom parterna överens om att jobba vidare med varandra och ett tvåårskontrakt undertecknades.

– Där och då var jag besviken. Det kändes inte som att det var resultaten det handlade om utan att de hade något problem med mig som person eller att det var andra påtryckningar. När jag kom in i föreningen hade de kvalat sig kvar mot Troja och vi tog det enklaste steget med att gå från plats 13 till plats fem året därpå. Därefter har vi tagit positiva steg framåt, men det är en tuff liga och många lag som har ambitioner om att slåss i botten. Jag är sjukt tacksam för supportrarnas stöd. Det är historia nu och vi försöker bygga vidare på detta med en ny tränartrojka. Vi hoppas kunna vara med och fajtas i toppen. Vi får se om det blir så eller inte.