JUST NU: GEORGSSON LÄMNAR VIK – KLAR FÖR SERIEKONKURRENTEN

Södertälje SK lyckades hålla sig kvar i Hockeyallsvenskan efter negativt kvalspel mot Troja/Ljungby och ska nu påbörja en ny resa med Emil Georgsson som ny sportchef. Kontraktet är skrivet över de tre kommande säsongerna.

Han säger till klubbens hemsida att parterna träffades i januari för ett första möte då SSK var nyfikna på honom och på vad VIK har gjort under de senaste säsongerna.

”SSK var ju såklart superspännande även ur mitt perspektiv. Det är en storklubb så att när man får ett sådant samtal så blir man nyfiken direkt. Så på den vägen är det egentligen. Därefter har det varit en process hela våren där jag har haft att göra i Västervik och Södertälje har minst sagt haft fullt upp med sitt. Vi tog upp samtal på riktigt förra veckan efter att man säkrat kontraktet och sen gick allt väldigt fort”, säger Emil Georgsson till klubbens hemsida.

"En tuff väg hela vägen"

Han tycker att Södertälje SK är en klubb med stora ambitioner med drömmen om att någon gång ta sig tillbaka till SHL.

"Sen om vi lyckas göra det under tiden jag är i SSK vet jag inte, först måste vi lyfta herrlaget till en nivå som är acceptabel för att vara SSK. Resurserna och förutsättningarna finns ju. Sen är HockeyAllsvenskan tuff, det är många klubbar som satsar och det är bra klubbar som befinner sig i ligan. Jag har sagt det till styrelsen under något av våra möten här under våren att jag har drömt om att göra det omöjliga i Västervik men nu får man ju någonstans drömma om att göra det möjliga eftersom alla förutsättningar finns. Vi vet att det är en tuff väg hela vägen och det handlar både om att vara duktig på det man gör men samtidigt ha en del tur. Men vi ska jobba för att ge oss själva chansen om att vara med och fightas", säger Georgsson.

Han passar också på att hylla Västerviks IK, en klubb som han har representerat sedan 2007.

"Nu har jag gjort fyra säsonger som sportchef och tycker att det gått bra utefter givna förutsättningar. Västervik är en liten förening och inte alls som SSK. När jag kom till Scaniarinken fick jag nästan lite scenskräck, det är en betydligt större organisation vilket också känns grymt spännande. Men jag vill också verkligen lyfta fram att vi är många som gjort jobbet i Västervik, det är inte bara jag men när det går bra är det ju oftast vi som står längst fram som får skina. Det är många som jobbat hårt för att ta klubben dit där den är idag", säger han.