VH möter pressat Kalmar – då får Christoffersson chansen

En poäng med mersmak i premiären. Nu väntar ett pressat Kalmar på bortais. – Att de förlorade mot Almtuna ska vi försöka dra fördel av, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Pontus Eltonius storspelade mot Troja-Ljungby, men Eric Karlsson har hela tiden varit tydlig med att han inte har något uttalad förstamålvakt utan två likvärdiga alternativ. Mot Kalmar får Robin Christoffersson chansen mellan stolparna.

Dagens Vimmerby träffar VH-tränaren strax efter tisdagsträningen. När han blickar tillbaka på premiären mot Troja-Ljungby är det med ungefär samma känslor som direkt efter matchen.

– Jag tycker att bilden som jag hade då fortfarande stämmer väl. Ambitionen att göra rätt och jobba för varandra finns hela vägen och jag giller verkligen sättet vi inte ger oss på. Det är inte vår bästa match i spelet med puck men vi jobbar oss in och tar över matchen mer och mer. Det gillar jag. Sen behöver vi jobba med kampmomenten, där förlorar vi rätt klart mot Troja, säger Eric Karlsson.

Förväntar sig hög press

Kommer ni att göra några justeringar spelmässigt?

– Nej, vi har vår identitet som vi hela tiden försöker bli bättre på. Sen är det klart att när vi spelar borta förväntar vi oss att bli hårt ansatta av Kalmars press första tio minuterna. Det är viktigt att vi kan spela effektivt med pucken från egen zon.

Ett Kalmar som siktar på en slutspelsplats och som något oväntat förlorade sin premiär borta mot bottentippade Almtuna.

– Egentligen är jag inte så förvånad. Det är extremt svårt att möta Almtuna borta. Jag har precis kollat den matchen och Kalmar ser ut ungefär som de vill göra. De har bara inte riktigt kvaliteten med puck, lite likt hur det såg ut för oss.

Tror på förstakedjan

Eric Karlsson är inställd på en annan typ av matchbild där Kalmar kommer att vilja ta tag i taktpinnen direkt.

– Det blir en rolig match. Det är alltid tufft att komma ner till Kalmar som spelar en fartfylld hockey med och utan puck. De kommer ut med fart och hög intensitet så starten blir viktig för oss. En nyckel är att få bättre längd i våra anfall och vara starkt med pucken.

Förstakedjan med Arvid Caderoth, Filip Fornåå Svensson och Colson Gengenbach fick inte alls spelet att stämma mot Troja-Ljungby. Men Eric Karlsson har fortsatt stort förtroende för sin toppformation.

– De har varit jättebra hela försäsongen. Både de och vi känner att vi kan få ut mer av dem än senast och det hoppas jag att vi får imorgon. Det är tre väldigt skickliga killar som jobbar hårt och vill bli bättre.