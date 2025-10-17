17 oktober 2025
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Så ska VH ta tredje raka segern:

Robin Christoffersson höll nollan i VH:s senaste bortamatch mot Östersund. Upprepar han succén ikväll? Foto: Rickard Johnston

Så ska VH ta tredje raka segern: "Vet vad vi gör bra"

ISHOCKEY 17 oktober 2025 13.45

Åtta mål på två matcher och dubbla trepoängare.
Det blåser positiva vindar i Vimmerby Hockey inför bortamötet med Östersund.
– Allt är inte guld eller gröna skogar när vi vinner och allt är inte katastrof när vi förlorar. Vi vet vad vi gör bra och vad vi behöver jobba mer på, säger Eric Karlsson.

Annons:

Förra säsongen tog Vimmerby Hockey poäng i båda bortamatcherna mot Östersund. 2-3-förlusten efter straffar i bortapremiären följdes upp av en 1-0-seger i februari. Då storspelade Robin Christoffersson med 33 räddningar och en hållen nolla – och det är Robin som får nytt förtroende i kväll.

– Vi ställer upp med exakt samma lag som mot Södertälje. Enda skillnaden är att Pontus (Eltonius) tar steget in i båset, säger tränaren Eric Karlsson.

"Har för många pucktapp"

Efter en trög start både mål- och poängmässigt har Vimmerby Hockey fått bättre utdelning i de två senaste matcherna. Nu befinner sig VH plötsligt på säker mark i tabellen med tre poäng ner till Västerås på negativ kvalplats.

Vad talar för en tredje raka seger i kväll?

– Det viktiga är att vi är konsekventa. Vi har grottat ner oss i matchen mot Södertälje där vi gör en hel del som är bra, men det finns också saker vi behöver jobba mer med. I andra perioden har vi för många pucktapp, blir stressade och känns lite energilösa. Vi har pratat om att vi inte ska forcera fram något utan att vi ska ta det lugnt och fint.

Tre raka bortamatcher

Med tre raka hemmamatcher avklarade väntar nu tre raka på bortais med i tur och ordning Östersund, Oskarshamn och Nybro.

– Bortaspelet blir en lite annan nyans för oss där vi behöver avgöra när vi ska gå med full kraft och när vi behöver vara mer kompakta. Östersund kommer komma ut hårt mot oss, säger Eric Karlsson.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

VH möter pressat Kalmar – då får Christoffersson chansen
Nyblivne pappan storspelade – nu åker han ifrån Selma: "Mycket facetime"
Oväntade valet: Christoffersson startar mot Södertälje
VH-tränaren nöjd med mycket: "Får inte bli för hög"
VH-tränaren om måltorkan: "Handlar om kvalitet och självförtroende"

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt