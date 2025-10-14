SSK-STJÄRNAN KAN MISSA MATCHEN MOT VIMMERBY HOCKEY

Carter Ashton har gjort fem mål för Södertälje hittills under säsongen. Under tisdagens träning saknades stjärnan och han är ett frågetecken inför mötet med Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

Södertälje har haft en tung start på säsongen och till matchen mot Vimmerby Hockey kan klubben tvingas klara sig utan flera viktiga spelare. Carter Ashton och Karl Sterner som båda tillhör toppen av den interna poängligan saknades på tisdagens träning, precis som Wilhelm Hallquisth. Enligt uppgifter till Hockeynews är trion sjuka och frågetecken inför onsdagens match i VBO Arena.