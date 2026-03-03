03 mars 2026
Tungt avbräck för Södertälje SK – målkungen missar mötet med VH

Carter Ashton är skadad och missar matchen mot Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 03 mars 2026 21.45

Vimmerby Hockey säkrar nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan om man tar minst två poäng mot Södertälje SK. Nu står det klart att gästerna tvingas klara sig utan sin skyttekung Carter Ashton och Felix Öhrqvist, vilket LT var först att rapportera om.

Carter Ashton har hittills svarat för 18 fullträffar i Hockeyallsvenskan men missade Södertäljes möte med Östersund förra veckan på grund av en skada.

Nu står det klart att kanadensaren är borta även denna vecka och därmed missar mötet mot Vimmerby Hockey i VBO Arena under onsdagen.

Även Felix Öhrqvist missar matchen då han är tillbakakallad till Linköping.

