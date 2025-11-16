Besviken VH-tränare efter derbynederlaget: "Slätstruket generellt sett"

Familjefest och utsåld salong. Då kunde inte Vimmerby Hockey bjuda hemmapubliken på en derbyseger mot IK Oskarshamn. – Jag är väldigt besviken på resultatet, säger Eric Karlsson efter 1-3.

Sex av sex poäng på de svåra bortamatcherna mot Björklöven och Mora. Skulle Vimmerby Hockey få kröna den fina veckan med en fjärde raka seger och derbyviktoria mot IK Oskarshamn?

Nej, det gick aldrig vägen. IKO kom till VBO Arena och roffade åt sig alla tre poäng genom en 3-1-seger. Därmed bröts både hemmasviten och den generella segersviten.

– Jag är väldigt besviken faktiskt på resultatet. Jag tycker att arbetsinsatsen finns där, men vårt spel med pucken är långt ifrån de andra två matcherna. Det är mest det jag är besviken på utöver resultatet, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Knappt sex minuter in i den andra akten kände han sig nödgad att ta timeout. Då hade IKO gått från 0-0 till 2-0 på kort tid.

– Jag vet inte om det var timeouten eller Limpars fajt, men ibland behövs det bara små saker för att få energi. Mål är förstås det bästa rent energigivande, men en tackling eller liknande kan också ge energi. Jag tycker det gav viss effekt. Vi fick mer fysik och släppte loss lite mer. I början hade vi mest fokus på att spela och vi hade inte det i oss den här dagen. Då får man bidra med annat.

"Hackar hela tiden"

Filip Fornåå Svensson skänkte hopp med ett fint reduceringsmål, men den där stora kvitteringsanstormningen uteblev. Avblåsningarna var få i tredje och matchen sprang iväg.

– Jag tycker vi har tredje perioden fullständigt. De ger bort pucken gång på gång och vi hade behövt lite bättre skärpa och större desperation. Vi tog inte puckar till mål och det var inte tillräckligt bra.

Blir det svårt att påverka som coach när tiden bara försvinner iväg?

– Vi vill ju ha en extra push och trycka in fler på mål, men det bara flöt på. Vi sätter oss i den situationen genom att inte ta den till mål. Det hackar hela tiden och det är frustrerande. Det här är en match vi ska ha.

"Stillastående och statiska"

Vimmerby hade en rad möjligheter i numerärt överläge, men fick aldrig någon utdelning.

– Vi ska ha med oss något i första perioden och hade behövt det. Sedan blir vi lite stillastående och statiska.

Och lite för lättlästa kändes det som?

– Generellt i den här matchen spelar vi bort situationer. Det var lite slätstruket generellt sett.

Förstafemman fick mycket förtroende i tredje perioden, men hade inte sin bästa match den här säsongen.

– Det var högt och lågt. Ett par byten var bra, ett par var mindre bra. Det är några vi vill och förväntar oss ska leverera för oss. Jag tycker ingen var jättedålig och ingen var heller jättebra. Killarna har slitit hårt hela veckan och jobbat arslet av sig. Vi hade tagit sex av nio poäng på förhand, men här och nu är man besviken. Fornåå får sitta ett byte och sedan gör han mål i nästa. Ibland behöver man bara ett uppvaknande.

Utsåld salong

Publiksiffran var 1 750 och det var utsåld salong när Vimmerby Hockey bjöd in till familjefest.

– Det är kul att de kommer och det var bra inramning. Det var ett fint event och då är det klart att vi vill ge en seger tillbaka. Inte minst till alla volontärer som gör ett jättejobb med att få ihop dagen. All kredd till dem och jag är ledsen att vi inte kunde ge dem en seger, men vi kommer tillbaka och krigar arslet av oss på onsdag igen.