05 december 2025
LIVE: Kan VH utnyttja Modos tunga trend?

Pontus Eltonius och hans Vimmerby vill plocka en ny seger på hemmaplan när Modo gästar. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 05 december 2025 16.30

Vimmerby Hockey vann senaste hemmamatchen mot Västerås IK. Nu kommer Modo Hockey till VBO Arena. Kan VH fälla bjässen?

Topptippade Modo ligger bara fyra i Hockeyallsvenskan och är hela 16 poäng bakom serieledande Björklöven. Modo är inne i en tung trend och föll senast mot jumbon Troja-Ljungby. 

Vimmerby Hockey kommer själva från förlust borta mot BIK Karlskoga, men stod för en stark vändning senast man spelade på hemmaplan. 1-3 blev 4-3 mot Västerås IK.

Kan Vimmerby fälla det forna storlaget? Följ vår liverapportering här nedan, så får du svaret!

Simon Henriksson

