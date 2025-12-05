LIVE: Kan VH utnyttja Modos tunga trend?

Pontus Eltonius och hans Vimmerby vill plocka en ny seger på hemmaplan när Modo gästar. Foto: Rickard Johnston

Vimmerby Hockey vann senaste hemmamatchen mot Västerås IK. Nu kommer Modo Hockey till VBO Arena. Kan VH fälla bjässen?

Topptippade Modo ligger bara fyra i Hockeyallsvenskan och är hela 16 poäng bakom serieledande Björklöven. Modo är inne i en tung trend och föll senast mot jumbon Troja-Ljungby.

Vimmerby Hockey kommer själva från förlust borta mot BIK Karlskoga, men stod för en stark vändning senast man spelade på hemmaplan. 1-3 blev 4-3 mot Västerås IK.

Kan Vimmerby fälla det forna storlaget? Följ vår liverapportering här nedan, så får du svaret!