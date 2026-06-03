Fystränarens ord efter VH-avskedet: ”Hade aldrig gått att hitta en lösning"

Vimmerby Hockey och fystränaren Adam Koponen går skilda vägar. Parterna stod för långt ifrån varandra i diskussionerna om en fortsättning över kommande säsong. "Det är en helhetsbild som inte går att lösa", säger Adam Koponen. Foto: Simon Henriksson

Adam Koponen lämnar jobbet som fystränare i Vimmerby Hockey och ger nu sin bild av avskedet. – Vi stod för långt ifrån varandra i allt, säger Adam Koponen.

Vimmerby Hockey riktade under tisdagskvällen ett stort tack till tre ledare som avslutar sina uppdrag i den allsvenska klubben. Det handlar om assisterande tränaren Stefan Fredriksson, målvaktstränaren Håkan Westerback och fystränaren Adam Koponen. Fredrikssons och Westerbacks avsked har varit kända ett tag och nytt är att Koponen försvinner från föreningen.

Adam Koponen har varit fystränare för Vimmerbys A-lag, juniorlag och haft hand om hockeygymnasiet, både praktiskt och administrativt. Den 27-årige Vimmerbybon berättar för vår tidning vad som ligger bakom avskedet från moderklubben.

– Vi var väldigt långt ifrån varandra för att komma överens på alla plan. Det var det bästa för båda parter. Vi var så långt ifrån varandra att det aldrig hade gått att hitta en lösning, säger Adam Koponen.

Vad handlar det om?

– Det är en helhetsbild som inte går att lösa och det är både med mig och Träningshuset.

"Inget som gick att tacka ja till"

Avskedet betyder att Adam Koponen inte kommer ha något med Vimmerby Hockey att göra nästa säsong.

– Allt samarbete är avslutat.

Hur känns det?

– Det är min moderklubb och det är klart att det känns att man inte ska göra det längre. Nu har det landat och jag tycker att det känns bra.

Har du haft en diskussion med klubben under en längre tid?

– Nej, det skulle jag inte säga. Vi hade en träff och kom inte överens och då är det bättre att låta någon annan göra det.

Blev det ett avslut direkt?

– Jag fick lite erbjudanden, men det var inget som gick att tacka ja till och då sa vi bara tack och adjö.

Är det hard feelings mellan dig och klubben nu?

– Nej, det är lugnt. Det är inget så, det är som det är. Det är inte alltid man kommer överens och någonstans skiljer det sig åt och då är det bättre att gå separata vägar.

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"Bättre att bara gå egna vägar"

Adam Koponens tanke var att fortsätta jobba vidare i Vimmerby Hockey.

– Tanken var det, men när vi inte kom överens och jag kände att vi var för långt ifrån varandra så kände jag ”det här kommer inte gå”.

Inom vilket område står ni för långt ifrån varandra?

– Det var helheten, vi stod lite för långt ifrån varandra i allt. Då finns det inte så mycket att prata om och då är det bättre att bara gå egna vägar. De hittar nya lösningar och jag jobbar vidare på mitt håll.

Adam Koponen driver Träningshuset i Vimmerby, ett förvaltningsbolag för fastigheter tillsammans med sin far Mikael och är också personlig tränare. För entreprenören är det inga problem att fylla arbetsdagarna.

– Vi har jättemycket på gång här på gymmet. Jag fystränar atleter och hockeyspelare nationellt så jag kommer fortsätta jobba med det jag har gjort i VH eftersom det är det jag är bra på. Jag håller också på med renoveringar av fastigheter. Det går att fylla dagarna ändå och då lägger jag istället fokus på mitt eget.

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