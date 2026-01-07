Eltonius tillbaka i målet mot Modo: "Goda minnen"

Senast Modo var på besök vann Vimmerby Hockey med 4-3 efter förlängning. Favorit i repris i kväll? – Det ska bli en jättekul utmaning och vi har goda minnen från segern här hemma, säger tränaren Eric Karlsson.

Tabelltrean Modo kommer med två segrar i ryggen medan Vimmerby Hockey har förlorat mot AIK respektive Kalmar. Ett trendbrott är av stor betydelse med tanke på att Västerås närmar sig underifrån.

– Vi möter ett skickligt och namnskickligt lag och behöver komma upp i en topprestation. Men trots resultaten den senaste tiden är det bara Oskarshamns-matchen jag är riktigt missnöjd med. Annars handlar det mer om att hitta vägar att vinna, säger Eric Karlsson.

Eltonius startar

Enda ändringen i VH-truppen jämfört med matchen mot Kalmar är att Pontus Eltonius tar klivet in i kassen istället för Robin Christoffersson.

Vad blir nyckeln för er?

– Att hitta en avslappnad men ändå taggad känsla och vara kalla i skallen och aggressiva på isen. Vi har skapat många chanser de senaste matcherna och det kommer att leda till mål till slut. Vi behöver bygga upp en tro på oss själva och fortsätta jobba hårt.