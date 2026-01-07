VH-tränaren efter nya förlusten: "Tär på oss alla inblandade"

Tredje raka förlusten på hemmais. Mötena med AIK, Kalmar och Modo har resulterat i noll poäng och resulterat i ett alltmer prekärt tabelläge för Vimmerby Hockey. – En väldigt tuff förlust igen. Det tär på oss alla inblandade samtidigt som vi behöver ta lärdom och gå vidare, säger Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey startade matchen klart bäst och kom ut i ett högt tempo mot Modo. Redan efter ett par minuters spel fick Arvid Caderoth fritt läge framför mål och kort därefter var det Emil Ekholms tur att få ett jätteläge i slottet. Men VH har just nu enorma svårigheter att göra mål. Ett snitt på blott 1,40 mål/match de senaste tio matcherna talar sitt tydliga språk.

– Första perioden är i mångt och mycket jättebra men vi behöver ta betalt. Vi skapar tre-fyra superchanser, säger tränaren Eric Karlsson.

Istället tog Modo ledningen bara 19 sekunder in i mittenakten. Målet gav energi till gästerna som fortsatte ösa på framåt och VH tog en timeout för att försöka få till en förändring av matchbilden.

– Vi är bräckliga efter att ha förlorat många matcher och det finns tvivel inom alla därinne. Vi kände att vi behövde stoppa det och jag tycker att vi försöker men Modo är skickliga. Vi försöker men får inte tag i dem riktigt.

"Hänger aldrig en enskild kedja"

Nej, timeouten gav ingen omedelbar effekt. Bara en minut senare utökade Modo efter en snabb spelvändning där Vimmerby Hockey gick bort sig i offensiv zon.

– Vi tappar lite folk i en hemgång och Modo får momentum, säger VH-tränaren.

Det är samma formation som är inne på båda baklängesmålen, hur ser du på det?

– Klart det är situationer som de och vi vill ta tillbaka. Men misstag sker därute och vi hänger aldrig en enskild kedja eller enskild spelare efter en förlust. Vi vinner som ett lag och förlorar som ett lag.

Efter målet flyttade VH runt en hel del i formationerna vilket gav utdelning i tredje perioden när Hugo Lejon reducerade på en fin passning från Hugo Orrsten. Under slutminuterna forcerade VH och vaskade fram en rad möjligheter men utan att få in en kvitteringspuck. Nu är det bara en poäng ner till Västerås IK under strecket.

– Det var ingen som trodde att det skulle bli enkelt den här säsongen. Vi har hamnat i sådana här situationer tidigare och det handlar om att ta lärdom och gå vidare.

Hur ser du på förändringarna som görs, kan de fortsätta?

– Vi kände att vi behövde hitta lite push och vi får se lite. Generellt gillar vi inte att ändra utan vill bygga upp kemi. Det kan bli mycket stress av att hatta och ändra hela tiden. Sedan kanske vi är i ett läge där vi behöver ha en förändring men vi får låta det landa lite.

Annons:

Orrsten hyllas

Unge Hugo Orrsten fick mycket beröm av VH-tränaren efter matchen.

– Han är sjukt bra ikväll. En ung kille som är otroligt stark med pucken. Drivande i det offensiva spelet och jag är jätteimponerade av hans resa hos oss.

På fredag väntar Nybro i en viktig match där VH är i stort behov av att bryta förlusttrenden.

– Alla vet om tabelläget men för oss handlar det om att kanalisera vårt fokus. Det är vad vi kan påverka. Mitt jobb nu är att vara den bästa ledaren jag kan vara. Alla kan leda när man vinner men jag måste vara den bästa ledaren jag kan vara för laget. Ibland kan man leda med piska, ibland med morot. I läget vi är i just nu behöver väldigt många väldigt mycket kärlek för det är ingen som inte vill. Vi behöver hjälpas åt att bygga varandra.