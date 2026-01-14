14 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

Anton Carlsson väntar tillökning – då ändrar VH om rejält i kedjorna

Anton Carlsson var med på måndagens träning men spelade då back eftersom han skulle missa bortamötet med Östersund. Familjen väntar tillökning i dagarna och till kvällens match kastar VH om i formationerna. Foto: Rickard Johnston

Anton Carlsson väntar tillökning – då ändrar VH om rejält i kedjorna

ISHOCKEY 14 januari 2026 13.00

När resten av VH-truppen satte sig på bussen till Östersund stannade Anton Carlsson hemma. Den assisterande lagkaptenen och sambon Alexandra väntar tillökning i familjen och i hans frånvaro ändrar Vimmerby Hockey om i alla kedjor. Även Isac Andersson missar matchen på grund av sjukdom.

Annons:

Anton Carlsson är en av VH:s kulturbärare och ligger för närvarande trea i den interna poängligan med 15 poäng.

Men mot Östersund saknas forwarden då familjen väntar tillökning i dagarna. Även Isac Andersson missar matchen på grund av sjukdom och nu passar ett formsvagt VH på att ändra om rejält i kedjorna.

Martin Pärna, som varit förpassad till läktaren i de senaste matcherna, går in i förstaformationen tillsammans med Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson.

Limpar Lantz med Hugo och Hugo 

Marcus Limpar Lantz tar platsen mellan ungtupparna Hugo Lejon och Hugo Orrsten i andrakedjan medan Jakob Karlsson får chansen mellan Emil Ekholm och Johan Mörnsjö.

Fjärdeformationen utgörs av Elliot Ekefjärd, Adam Petersson och Kevin Wennström.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

DOKUMENT: Här är inblicken i Eric Karlssons liv en matchdag
VH-tränaren om pressade läget – så ser han på föreningens stöd
VH fast i jobbig svacka: "Presterar inte tillräckligt bra för att vinna"
VH kastar om i formationerna mot Nybro: "Behöver bli skarpare"
VH-tränaren efter nya förlusten: "Tär på oss alla inblandade"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt