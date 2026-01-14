Anton Carlsson väntar tillökning – då ändrar VH om rejält i kedjorna

Anton Carlsson var med på måndagens träning men spelade då back eftersom han skulle missa bortamötet med Östersund. Familjen väntar tillökning i dagarna och till kvällens match kastar VH om i formationerna. Foto: Rickard Johnston

När resten av VH-truppen satte sig på bussen till Östersund stannade Anton Carlsson hemma. Den assisterande lagkaptenen och sambon Alexandra väntar tillökning i familjen och i hans frånvaro ändrar Vimmerby Hockey om i alla kedjor. Även Isac Andersson missar matchen på grund av sjukdom.

Anton Carlsson är en av VH:s kulturbärare och ligger för närvarande trea i den interna poängligan med 15 poäng.

Men mot Östersund saknas forwarden då familjen väntar tillökning i dagarna. Även Isac Andersson missar matchen på grund av sjukdom och nu passar ett formsvagt VH på att ändra om rejält i kedjorna.

Martin Pärna, som varit förpassad till läktaren i de senaste matcherna, går in i förstaformationen tillsammans med Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson.

Limpar Lantz med Hugo och Hugo

Marcus Limpar Lantz tar platsen mellan ungtupparna Hugo Lejon och Hugo Orrsten i andrakedjan medan Jakob Karlsson får chansen mellan Emil Ekholm och Johan Mörnsjö.

Fjärdeformationen utgörs av Elliot Ekefjärd, Adam Petersson och Kevin Wennström.