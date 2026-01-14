Anton Carlsson väntar tillökning – då ändrar VH om rejält i kedjorna

Anton Carlsson var med på måndagens träning men spelade då back eftersom han skulle missa bortamötet med Östersund. Familjen väntar tillökning i dagarna och till kvällens match kastar VH om i formationerna.
Foto: Rickard Johnston
Anton Carlsson är en av VH:s kulturbärare och ligger för närvarande trea i den interna poängligan med 15 poäng.
Men mot Östersund saknas forwarden då familjen väntar tillökning i dagarna. Även Isac Andersson missar matchen på grund av sjukdom och nu passar ett formsvagt VH på att ändra om rejält i kedjorna.
Martin Pärna, som varit förpassad till läktaren i de senaste matcherna, går in i förstaformationen tillsammans med Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson.
Limpar Lantz med Hugo och Hugo
Marcus Limpar Lantz tar platsen mellan ungtupparna Hugo Lejon och Hugo Orrsten i andrakedjan medan Jakob Karlsson får chansen mellan Emil Ekholm och Johan Mörnsjö.
Fjärdeformationen utgörs av Elliot Ekefjärd, Adam Petersson och Kevin Wennström.