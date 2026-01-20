Christoffersson startar – och Carlsson tillbaka som tvåbarnsfar: "Fantastisk sambo"

Anton Carlsson och familjen har fått sitt andra barn och nu är den assisterande lagkaptenen tillbaka på isen. Foto: Rickard Johnston

Anton Carlsson är tillbaka på isen – som tvåbarnsfar. – Vi har fått en liten dotter och allting har gått superbra. Jag har en fantastisk sambo, säger den assisterande lagkaptenen.

Anton Carlsson och familjen gick i väntans tider under förra veckan vilket medförde att forwarden missade matcherna mot Östersund och Västerås.

– Det är klart aldrig roligt att missa matcher men det finns viktigare saker i livet och man får lite perspektiv.

Nu är de fyra i familjen och sonen har fått en lillasyster.

– Nu har vi en av varje och allt har gått superbra, säger Anton.

Förändringar i powerplay-formationerna

Under träningen spelade han återigen tillsammans med Arvid Caderoth och Filip Fornåå Svensson – en trio som även får chansen i powerplay i en nykomponerad formation ihop med Johan Mörnsjö och Elias Lindgren.

– Vi har väl haft en del problem med att producera kontinuerligt. Nu har vi gjort lite förändringar och skruvat lite, förhoppningsvis kan det ge effekt redan imorgon, säger Carlsson som ser fram emot veckan.

– Tre tuffa matcher. Säsongen börjar dra ihop sig och det viktigaste blir den gamla klyschan att ta en match i taget. Nu har vi fullt fokus på AIK innan vi tittar framåt och det ska bli jättekul att spela igen.

I den andra powerplay-formationen kliver Marcus Limpar Lantz in och får sällskap av Emil Ekholm, Hugo Lejon, Hugo Orrsten och Nick Bochen.

– Vi känner ett behov av att bli bättre i special teams generellt sett. Nu gör vi lite förändringar så får vi se hur det slår ut, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Skiftar målvakt

Målvakten Robin Christoffersson, som hoppade in i tredje perioden sedan Pontus Eltonius klivit av skadad mot Västerås, får chansen från start mot AIK.

– Eltonius är fräsch och det är inga problem med honom så, men det här var förbestämt sedan tidigare. Robin fick en tuff sits att hoppa in sista tio senast men han gjorde det bra, säger VH-tränaren.