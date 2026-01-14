14 januari 2026
LIVE: Vimmerby är pressat – följ matchen mot Östersund

Johan Mörnsjö ställs mot sitt gamla lag när Vimmerby möter Östersund. Foto: Rickard Johnston

ISHOCKEY 14 januari 2026 16.30

Åtta förluster på de nio senaste omgångarna. Det är ett pressat Vimmerby Hockey som befinner sig i Jämtland. Under onsdagskvällen väntar match mot Östersunds IK.

Vår tidning kommer att liverapportera från matchen och här nedan kan ni följa med från första nedsläpp. 

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

