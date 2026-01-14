LIVE: Vimmerby är pressat – följ matchen mot Östersund

Annons:
Johan Mörnsjö ställs mot sitt gamla lag när Vimmerby möter Östersund.
Foto: Rickard Johnston
Åtta förluster på de nio senaste omgångarna. Det är ett pressat Vimmerby Hockey som befinner sig i Jämtland. Under onsdagskvällen väntar match mot Östersunds IK.
Vår tidning kommer att liverapportera från matchen och här nedan kan ni följa med från första nedsläpp.
Simon Henriksson
