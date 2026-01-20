Vimmerby Hockeys drag i bottenstriden – tar hjälp av mental coach

Johannes Jönsson höll koll på träningen från sin position i VH:s bås. 36-åringen har tidigare varit anlitad som mental coach i allsvenska fotbollsklubben Mjällby AIF. Foto: Rickard Johnston

Den mentale coachen Johannes Jönsson fanns med i Vimmerby Hockeys bås under tisdagens träning. Foto: Rickard Johnston

Ett nytt ansikte fanns med i VH:s bås under tisdagens träning. Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att det handlar om den förre elitmålvakten Johannes Jönsson som i dag är mental coach och som tidigare har hjälpt allsvenska fotbollsklubben Mjällby AIF.

Såväl tränare Eric Karlsson som sportchef Pelle Johansson har öppnat för att ta hjälp av en mental coach för att bryta Vimmerby Hockeys negativa trend. På tisdagens träning fanns ytterligare en person med i båset, men VH-tränaren är fåordig när frågan kommer upp.

Ett nytt ansikte i båset i dag. Vem är det?

– Han heter Johannes och är här i dag och hjälper oss lite.

Med något speciellt?

– Det är ingenting jag vill kommentera utåt.

Nu kan Dagens Vimmerby avslöja att personen i fråga heter Johannes Jönsson, är mental coach och driver företaget Birdway Coaching. Han är tidigare elitmålvakt och har gjort 73 matcher i SHL med Örebro HK och Karlskrona HK och därutöver representerar AIK, Tingsryd, Almtuna och Vita Hästen i Hockeyallsvenskan.

Efter att ha lagt målvaktskarriären på hyllan som 30-åring har Jönsson haft uppdrag som mental coach för bland annat Mjällby AIF, IFK Vänersborg, Karlskrona HK och HF Karlskrona.

"Ska vara rätt person"

Så här har Eric Karlsson tidigare svarat på frågan om att plocka in en mental coach.

– Generellt är jag positiv till det och det är inget vi utesluter, men det ska vara rätt person och rätt väg framåt.

Även sportchefen Pelle Johansson har bekräftat diskussionerna.

– Vi har några kontakter vi ska dra i och killarna måste vara mottagliga för det också. En del gillar det, en del inte. Men det är något vi har diskuterat.