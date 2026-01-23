VH:s lag från 1976 hyllades på isen – så såg det ut

Föreningens lag 1976 hyllades i den första perioden i samband med retromatchen. Foto: Ossian Mathiasson

För första gången arrangerade Vimmerby Hockey en retromatch. Detta i samband med kvällens möte mot Almtuna. Ett stort antal spelare från den tiden fanns på plats.

1976, alltså för exakt 50 år sedan, hette föreningen fortfarande Vimmerby IF. Tröjorna, som VH:s nuvarande seniorlag spelade i kvällen till ära, var inspirerade av 70-talströjorna.

Orange tröja med svarta byxor och blåa strumpor skrek 70-tal. Det var också en vink till dåtidens huvudsponsor Gullringshus.

Hur tröjan såg ut avslöjades inte förrän pucken skulle släppas. Tröjorna kommer auktioneras ut efter matchen och pengarna går till klubben.

På plats i VBO Arena från laget 1976 var Thomas Rundqvist, Michael Skännestig, Urban Skännestig, Kenneth Wickström, Björn Hermansson, Kjell Fagerström, Jan Klason, Lars Johansson, Peder Ekström, Christer Fransson, Jan Carlsson, Stefan Karlsson, Lars Lång, Sven-Arne Djuse, Bo Hultgren och Roger Ohlsson.

De presenterades från båset i den första periodpausen och fick ta emot välförtjänta applåder. Högst blev applåderna inte helt oväntat för Thomas Rundqvist. "Kocken" tog tre SM-guld, spelade i NHL och Schweiz och gjorde sammanlagt 267 matcher i Tre Kronor. Han spelade hem två VM-guld och gjorde 442 poäng på 449 matcher i Elitserien.