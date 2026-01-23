STRAFFDRAMA OCH SLAGSMÅL NÄR VH FÖLL MOT ALMTUNA

Det blev en blytung förlust för Vimmerby i sina retrotröjor hemma mot Almtuna. Foto: Simon Henriksson

Vimmerby Hockey hade drömläge att närma sig Almtuna IS i tabellen. I stället blev det en blygtung strafförlust efter hela 28 (!) straffar och fullt slagsmål därefter.

För första gången testade Vimmerby Hockey detta med en retromatch. I orangea, svarta och blåa kläder gled VH, som en hyllning till föreningens lag 1976 som också var inspirationen till dagens tröjor, ut till match.

På plats fanns även laget för 50 år sedan och de hyllades i den första periodpausen.

Själva matchen, då? Tja, Vimmerby såg ut som Lindlöven rent utseendemässigt, men började matchen optimistiskt. Förstafemman fick till ett längre anfall i Almtunas zon och skapade några chanser. Det var bra fart på rören, men starten fick ett abrupt slut.

En Vimmerbyspelare, Marcus Limpar Lantz, tappade puck i mittzon. Många, både på läktaren och i hemmabåset, tyckte det var en solklar hakning, men domarna lät situationen fortsätta utan åtgärd. Almtuna fick ett kanonläge och en kaotisk situation uppstod. Elias Lindgren lyckades inte få bort pucken framför mål när Pontus Eltonius låg och simmade. Plötsligt var det 0-1 på tavlan.

VH kom av sig efter gästernas ledningsmål och matchbilden ändrade sig tvärt. Med fyra och en halv minut kvar av öppningstakten drog Lukas Smith på sig en oerhört onödig utvisning i samband med en tekning. Vimmerbys powerplayspel var ganska rappt och bra. Det fanns lägen för 1-1, men Hugo Lejon missade pucken när han blev framspelad och i stället kunde just Smith komma från utvisningsbåset. En tvåetta senare var det 0-2.

Almtuna hade kontrat sönder Vimmerby i denna period och det var en tuff uppförsbacke för de orangea. Skotten blev 7-7.

Hittade en reducering

I den andra akten släppte Vimmerby till färre omställningslägen och var det bättre laget rent spelmässigt. När bortalagets Oskar Asplund visades ut drygt sex minuter in på perioden behövde VH inte lång tid på sig att reducera.

Anton Carlsson stod för en bra prestation och höll inne skottet. Till slut sköt han klockrent i virket och på returen kunde Johan Mörnsjö raka in pucken till 1-2.

VH hade fått kontakt. Bara minuter senare fick man en ny chans i numerärt överläge. En del chanser skapades, men Herman Liv behövde inte vittja nätet igen.

1-2 stod sig till periodvilan. Skotten i den andra akten blev 6-7.

Annons:

Skapade en kavalkad av chanser

Vimmerby Hockey fick sedan en drömchans direkt i tredje. Redan efter sex sekunder tilldelades man ett numerärt överläge, men just det här powerplayet var nog kvällens minst vassa.

Med drygt elva minuter kvar på klockan visades Eric Bürger ut för Almtuna och de två minuterna som följde blev en kavalkad i hemmachanser. Trion Anton Carlsson, Johan Mörnsjö och Hugo Lejon träffade stolpen. Oskar Lindgren prickade ribban och Emil Ekholms direktskott räddades vackert av Herman Liv.

Där borde Vimmerby fått in en 2-2-puck. Efter detta kom kvitteringsjakten av sig kraftigt när först Adam Petersson åkte ut med knappt nio kvar. Efter att Almtuna misslyckats med att stänga matchen där så visades Hugo Lejon ut för tripping med knappt fem kvar.

Almtuna lyckades inte stänga matchen den här gången heller och med drygt tre kvar på klockan åkte Mikkel Oby Olsen ut för interference.

Hittade kvitteringen

Då tog Vimmerby målvakten, spelade sex mot fyra och till slut kom utdelningen. Med en minut och 13 sekunder kvar direktsköt Emil Ekholm och lyckades överlista Liv.

VH hade till slut fått in en kvittering och matchen gick till förlängning. Vimmerby dominerade den tredje och vann skotten med 17-4.

Förlängningen blev därefter mållös och matchen gick till straffar.

Mängder av straffar

Almtuna brände sin första, likaså Emil Ekholm för VH. Liam Danielsson hängde dit gästernas andra medan Johan Mörnsjö missade Vimmerbys. Mikkel Oby Olsen fick chansen att avgöra, men missade grovt. Anton Carlsson tog hand om VH:s tredje och satte den lågt på Herman Liv.

Pontus Eltonius klarade William Proos straff och Herman Liv gjorde detsamma med Isak Hansens. Eltonius svarade sedan för en spektakulär räddning när Liam Danielsson fick slå en andra. Anton Carlsson fick chansen att avgöra, men den här gången klarade Liv.

Mikkel Oby Olsens andra försök gick inte heller in och då fick Jakob Karlsson chansen att avgöra, men den straffen stoppades också. Lucas Stockselius tog nästa för Almtuna och överlistade Eltonius. Hugo Lejon svarade direkt för VH och hängde dit sin straff.

Fullt slagsmål utbröt på isen

Almtuna skickade fram Stockselius igen, men då klarade Eltonius. Hugo Lejon klev fram igen, men träffade inte pucken denna gång. Almtuna brände en ny och Adam Petersson fick möjligheten att bli matchhjälte. Han lyfte pucken i virket. Charlie Forslund gjorde sedan mål för Uppsalalaget och VH skickade fram Anton Carlsson. Han fick in ännu en straff bakom Liv och straffavgörandet verkade aldrig vilja ta slut.

Forslund kastades fram igen, men Eltonius räddade. Anton Carlsson fick då slå en fjärde straff, men brände den här gången. Lukas Smith missade sedsn för Almtuna och då var det Filip Fornåå Svenssons tur. Han sköt sin straff utanför och dramatiken bara fortsatte.

Albin Eriksson lyckades överlista Eltonius och då hamnade pressen på Hugo Lejon. Han var iskall och hängde vackert in ett nytt mål. Liam Danielsson lurade sedan upp Eltonius på läktaren, men hemmalaget ville att den straffen skulle tas om. Hugo Lejon skickades fram igen, men nu klarade Herman Liv.

Gästernas målvakt gestikulerade sedan mot Vimmerby och fullt slagsmål utbröt på isen mellan mängder av spelare från båda lagen.

Mer om matchen kommer senare på Dagens Vimmerbys sajt.