LIVE: Kan Vimmerby skrälla borta mot SSK?

Anton Carlsson har en bra vecka bakom sig. Kan han göra en bra match även mot SSK? Foto: Arkivbild

Vimmerby Hockeys tredje raka bortamatch väntar på onsdagskvällen. Då står Södertälje SK för motståndet i klassiska Scaniarinken.

SSK som inledde säsongen svagt har hittat mer rätt och är på nionde plats i tabellen. Södertälje, som av många tippades i toppen, har chans på att hamna topp sex när slutdelen av säsongen återstår.

Vimmerby och SSK har bara mötts två gånger hittills. I VBO Arena vann Vimmerby med 5-2 och den första matchen i Södertälje slutade 6-3 till hemmalaget.

VH kommer från en vecka i Umeå och Örnsköldsvik där det blev sammanlagt tre av sex möjliga poäng. Inför den här omgången är Vimmerby fem respektive sex poäng före Västerås och Troja-Ljungby.

Vi liverapporterar mötet mot SSK och ni kan följa det här nedan.