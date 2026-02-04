04 februari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

LIVE: Kan Vimmerby skrälla borta mot SSK?

Anton Carlsson har en bra vecka bakom sig. Kan han göra en bra match även mot SSK? Foto: Arkivbild

LIVE: Kan Vimmerby skrälla borta mot SSK?

ISHOCKEY 04 februari 2026 16.30

Vimmerby Hockeys tredje raka bortamatch väntar på onsdagskvällen. Då står Södertälje SK för motståndet i klassiska Scaniarinken. 

Annons:

SSK som inledde säsongen svagt har hittat mer rätt och är på nionde plats i tabellen. Södertälje, som av många tippades i toppen, har chans på att hamna topp sex när slutdelen av säsongen återstår. 

Vimmerby och SSK har bara mötts två gånger hittills. I VBO Arena vann Vimmerby med 5-2 och den första matchen i Södertälje slutade 6-3 till hemmalaget.

VH kommer från en vecka i Umeå och Örnsköldsvik där det blev sammanlagt tre av sex möjliga poäng. Inför den här omgången är Vimmerby fem respektive sex poäng före Västerås och Troja-Ljungby. 

Vi liverapporterar mötet mot SSK och ni kan följa det här nedan. 

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

Nu kan Vimmerby avgöra på hemmaplan: "Känner mig nästan snurrig"
Dags för hett länsderby – så ställer VH upp
Viktig vecka för VH inleds i kväll: "Skulle ljuga om jag sa nåt annat"
Ström drömmer om avancemang med VH: "Som när man fick sina barn typ"
Efter torsken i toppmötet: "Förlorar den i special teams"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt