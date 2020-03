Skräll och dramatik - klart vilka VH:s motståndare i playoff 3 kan bli

I går blev Vimmerby, Hudiksvall, Tranås och Mariestad klara för playoff 3 till den allsvenska kvalserien.

I kväll skulle de två sista lagen vaskas fram. Troja mötte Boden hemma och Borlänge tog emot Visby/Roma i de avgörande matcherna.

De båda hemmalagen klev in som tunga favoriter hos oddssättarna, men de fick det tufft.

Borlänge blev totalt överkört hemma av Visby/Roma och förlorade med 8-2.

Långkörare för Troja

I Ljungby låg Troja under med 2-4 långt in i den tredje perioden. Laget lyckades dock pilla in två kassar i slutet, och matchen gick till overtime.

Den varade inte i en period, inte i två perioder, utan matchen avgjordes först fyra minuter in i den tredje förlängningsperioden, då Martin Fransson satte 5-4 för det favorittyngda hemmalaget.

Noterbart; 74-29 i skott till Troja/Ljungby.

Börjar hemma på tisdag

Lagen som får välja motståndare i playoff 3 i morgon är Hudiksvall, Mariestad och Troja/Ljungby.

Och lagen de har att välja mellan är Tranås, Visby/Roma och Vimmerby.

Matcherna avgörs i bäst av tre matcher, och segrarna går till Hockeyallsvenskans kvalserie.

Vad som dock redan är klart är att Vimmerby börjar med hemmamatch nu på tisdag, och spelar en andra och eventuellt tredje avgörande match borta kommande fredag och lördag.