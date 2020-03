Hudiksvall sista hindret för VH: ”En dröm utan plan är ingenting"

Vimmerby Hockey har slagit ut både Kallinge/Ronneby och Huddinge. Hudiksvall är det sista hindret innan kvalserien till Hockeyallsvenskan. – Vi har mycket självförtroende och riktigt bra form så det känns som att vi är on point, säger VH-tränaren Phil Horsky.

Vimmerby Hockeys playoff-saga är imponerande med 2–1 i matcher mot Kallinge/Ronneby i playoff 1 och 2–0 i matcher mot Huddinge i playoff 2.

I kväll startar playoff 3 med ett rafflande möte mellan Hudiksvall och Vimmerby i bäst av tre matcher. Hudiksvall är med andra ord Vimmerbys sista hinder innan kvalseriens start.

– VI har en bra känsla, vi kör. Vi har mycket självförtroende och riktigt bra form så det känns som att vi är on point. Vi är bra både fysiskt och mentalt, säger Phil Horsky, huvudtränare i Vimmerby Hockey.

"Spelar på en bra nivå"

Vimmerby Hockey har svarat för solida insatser i de två tidigare playoff-rundorna och Horsky är nöjd med många bitar i spelet.

– Allt har varit bra, framför allt den mentala biten med att vi aldrig ger oss. Det är otroligt imponerande, jag tänker på sättet som vi förbereder oss och sättet som vi är redo att kämpa. Just nu spelar vi på en riktigt bra nivå. Vår lägstanivå har höjts och när vi har våra dippar faller vi snabbt tillbaka i vårt system och får trygghet från positionsspelet och systemet, säger Horsky.

VH-tränaren har sedan comeback pratat om att det är slutspelsattityd som gäller i många matcher.

– Det här med slutspelskänslan är något som vi har byggt upp. Det gjorde vi under fortsättningsserien då vi var i en situation med viktiga matcher hela tiden. Därför är det inget som vi har varit tvungna att skaffa oss under playoff, vi har byggt upp den här känslan under flera månader och det känns riktigt kul att vi får utdelning, säger Horsky.

"Behöver inte vara rädda"

Inför den kommande playoff-rundan mot Hudiksvall känner Horsky att hans lag har hyfsat koll på motståndet.

– Det är ett riktigt bra hockeylag, det är inget snack om saken. Jag tycker att det är ett bra, strukturerat lag men vi behöver inte vara rädda. Inte alls, vi har respekt för dem men vi vet att vi har bra chanser och att de kommer ha problem mot oss när vi kör vårt spel.

Vad finns det för skillnader mellan Huddinge och Hudiksvall?

– Hudiksvall spelar lite mer avvaktande, chansar lite mindre och bygger upp sitt spel med att ha tålamod och vänta. Huddinge vill mest gå framåt, framåt, framåt. Det är inte Hudiksvalls spel, de spelar lite mer avvaktande. De har toppkvalité i förstafemman med Kinisjärvi (Markus), Byström Johansson (Adam), Marklund (Henrik) och Flood (Erik).

"En dröm utan plan är ingenting"

Vimmerby hade ett stort bortafölje till den andra ronden i playoff 2 mot Huddinge och Horskys ser kvällens hemmamatch som en nyckel i playoff 3.

– Jag hoppas att det blir mycket folk i ishallen. Det är en bra chans att se en riktigt bra hockeymatch samtidigt som man hjälper oss att skriva något historiskt. Vi har något betydelsefullt och stort på gång. Vi behöver ett stort stöd och jag vet att vi kommer få det. Det har vi fått under alla matcher i slutspel, så det blir riktigt kul.

Vågar du drömma om att ni kan gå till kvalserien?

– Drömma måste man göra men en dröm utan plan är ingenting. Vi har en plan och kvalserien har funnits i våra drömmar hela tiden. Det är viktigt att man har en dröm, det motiverar oss varje dag till att jobba och spela hockey. Vi måste vara avslappnade och inte tänka så mycket. Det finns en sak som jag ångrar, att vi inte har njutit tillräckligt mycket. Det har jag sagt till grabbarna.

Rygaard spelar inte i afton

Precis som mot Huddinge saknas både Nils Rygaard och Tobias Fridh.

Kan Rygaard spela något mer i playoff 3?

– Han kan kanske spela till helgen men vi får se. Vi tar match för match.

Tomas Rydén står första playoff 3-matchen mot Hudiksvall.