KLART: Forwarden förlänger med Vimmerby

Sex spelare är nu klara för spel i Vimmerby Hockey kommande säsong. Forwarden Max Popovic, 21, är den senaste i raden av spelare att förlänga sitt kontrakt med VH. Popovic kom från Modos J20 inför förra säsongen och gjorde tio poäng på 36 matcher.

"Max har vuxit i sitt spel under säsongen. Det är alltid en inkörssträcka innan man klarar övergången från junior- till seniorspel. Under andra halvan av säsongen kom bättre till i sitt spel, och trots en långvarig skada på slutet av säsongen kom han tillbaka och presterade sitt bästa spel när gällde som mest. Det finns en stor potential i Max och vi ser stora möjligheter i att den utvecklingskurvan fortsätter uppåt under kommande säsongen", säger Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet är skrivet över säsongen 20/21.