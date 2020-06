VH bekräftar värvningen: "En spelare som gått under radarn"

Olle Hellström från Kiruna IF är Vimmerby Hockeys senaste nyförvärv. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockeys backsida har fått en sjätte påskrift under dagen. Det senaste tillskottet är Olle Hellström från Kiruna IF i den norra hockeyettan.

Olle Hellström är ursprungligen från Gävle och har gått via Brynäs och BIK Karlskogas juniororganisationer till spel i hockeyettan för först Valbo, och sedan två säsonger i Kiruna IF. På två säsonger i Kiruna har han producerat 37 poäng (11+16) och var en starkt bidragande orsak till att laget nådde allettan under den senaste säsongen.

"Olle Hellström är en spelare som gått lite under radarn. Han har haft en stark utveckling i Kiruna under de senaste två säsongerna. Han behärskar spel i samtliga spelsätt och är van att ta ett stort ansvar. Det är en solid och rörlig tvåvägsback med ett bra förstapass och bra räckvidd. Han har stora ambitioner med sin ishockey, och vi hoppas och tror att hans fina utveckling fortsätter även här", säger Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson.