VH-bekantingar tar plats på lista över bästa värvningar

Flera av spelarna som tar plats på Mjörnbergs lista över de bästa värvningarna inför kommande säsong har ett förflutet i Vimmerby Hockey. Listan publicerades på Sportbladets sajt i början av juli.

På plats 24 dyker forwarden Pontus Johansson upp. Efter två säsonger (2017/18 och 2018/19) i Vimmerby tackade han för sig och gick till moderklubben Almtuna i allsvenskan där det blev en säsong. Till hösten blir spel i Bodens HF.

”Det blev aldrig någon succé i Hockeyallsvenskan med moderklubben Almtuna, men manegen är krattad när den storväxte forwarden nu återvänder till Hockeyettan. I så väl Kiruna IF som Vimmerby har han presenterat sig som ett kraftfullt energipaket. En bulldozer som inte tvekar att tränga sig in på kassen och skapa situationer. Det är idealbeskrivningen på en forward som klippt och skuren för den burdusa hockey som Boden vill spela under återvändande tränaren Robert Nordbergs ledning”, skriver Mjörnberg om Pontus Johanssons övergång till Boden.

Salo tar plats nummer 22

Forwarden Niklas Salo hjälpte till att höja VH:s offensiv med sin intensiva spelstil under förra säsongen. Kommande säsong spelar finländaren i den norra serien med Kiruna AIF och tar plats 22 på Mjörnbergs lista.

”Det höjdes frågetecken för huruvida hans ringa längd skulle påverka möjligheten till succé i Hockeyettan när han för första gången i karriären lämnade Finland och anslöt till Vimmerby under föregående säsong. Men alla sådan farhågor kom på skam när Salo hittade ett klockrent samarbete med kanadensaren Kristoff Kontos och med sin speed tillhörde ett av smålänningarnas allra vassaste offensiva vapen. Det blir intressant att se hur han anpassar sig till den aningen mer fysiska hockeyn i norrserien, men med hans fart och handleder borde det kunna bli framgångsrikt även där”, skriver Mjörnberg om Niklas Salo.

"Hockeyettans största målvaktsdoldis"

Även den tidigare VH-målvakten Jonathan Stålberg lyfts fram på plats 17 på listan. Han har hela tiden varit intresserad av att spela i VH men det har inte blivit så efter de två säsongerna (2017/18 och 2018/19) i Småland. I fjol tillhörde han Mörrum och nu är Kumla HC nästa anhalt.

”Sett till kvaliteten som finns där är det här förmodligen Hockeyettans största målvaktsdoldis. Stålberg svarade för en hejdundrande debutsäsong i Vimmerby dit han inför säsongen 17/18 värvades från Skellefteås SuperElit-lag. Dörren för en fortsatt succé stod vidöppen, men sen hände Tomas Rydén. Målvaktskollegan som värvades in och var ännu bättre. Stålberg hamnade lite i skymundan och hade den gångna vintern en ganska misslyckad säsong i kaosets Mörrum. Men med rätt förtroende kan 23-åringen blomma ut och då tillhör han en av de bättre i ligan. En så här stark sista utpost har inte Kumla haft sedan Tim Harryssons dagar”, skriver Mjörnberg om Jonathan Stålberg.

"Mellanmjölksäsong som gnuggare i VH"

Christian Blomqvist fick det aldrig att lossna i Vimmerby säsongen 2018/19 och vände snabbt tillbaka till Stockholmshockeyn där allt lossnade på nytt. I höst väntar spel med Huddinge IK och han tar plats nummer 16.

”Efter en mellanmjölksäsong som gnuggare i Vimmerby återvände Blomqvist den gångna vintern till Stockholm och Arlanda Wings där det blev en sanslös succé. Blomqvist ledde lagets offensiv med sån ackuratess att de var nära att som nykomling snubbla hela vägen till spel i Allettan. Totalt stannade han på 50 poäng (19+31) på 36 seriematcher innan han lagom till playoff värvades som joker av Borlänge. Sejouren i Dalarna blev väl knappast som det var tänkt, varken för Blomqvist eller för laget, men nu ska det bli oerhört intressant att se honom i ett av östra seriens mest intressanta lagbyggen”, skriver Mjörnberg.

Både Erik Aterius och Victor Wänghult, som lämnar Västerviks IK för spel i Borås respektive Kumla i Hockeyettan, tar plats 15 (Aterius) och fem (Wänghult).