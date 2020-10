VH:s allsvenska backlån spelar även derbyt mot Nybro

Matcherna mot de tänkta topplagen radar upp sig för Vimmerby Hockey. I morgon, onsdag, väntar Nybro Vikings på hemmais, och VH lånar även till denna match in backen Gustav Nielsen från allsvenska Västerviks IK.

När Vimmerby Hockey imorgon tar emot länsrivalen Nybro Vikings på hemmais är det för fjärde matchen i rad man ställs mot ett av de på förhand fyra mest tippade lagen i Hockeyettan Södra.

Efter den planenliga premiärsegern mot Tyringe tog VH en stark trepoängare borta mot Tranås. Den följdes sedan upp med en uddamålsförlust hemma mot Troja och en bortaförlust i söndags mot Karlskrona

– Samtidigt som vi gör många bra saker mot Karlskrona måste vi upp på en högre nivå, säger VH-tränaren Phil Horsky.

– Det var lite upp och ner mot Karlskrona, det gick i faser. Men framför allt tycker jag att det fanns spelare som saknade den rätta intensiteten. Det räcker inte med att 10-12 spelare är där.

"Måste göra förändringar"

I slutet av matchen valde Phil Horsky att bänka några spelare.

– Det handlar inte om poäng eller att markera misstag. Jag vill se en reaktion och att man vill vinna matchen. När du byte efter byte inte visar upp dig så måste jag göra förändringar.

– Jag tycker inte att vår insats är dålig, men vi har höga målsättningar – och de har grabbarna själva satt upp. Jag har sagt okej till dem, men då måste vi också leva upp till kraven.

En bra erfarenhet

Samtidigt ser VH-tränaren förlusten och den lite sämre insatsen mot KHK som en bra erfarenhet.

– Ja, det var bra att vi gick igenom det här – det var nyttigt för oss. Allt handlar om förberedelser och att alla spelarna är på tå. Jag har inga problem med att förlora om alla går all in under hela matchen.

– Sedan möter vi ju bra lag, och vi kan egentligen lika gärna vinna båda matcherna – sett till kapacitet är vi där. Efter matchen sa dessutom KHK-folket att de gjorde sin bästa match för säsongen.

Allsvenska lånet fortsätter i VH

Inför onsdagskvällens möte med serieledande Nybro Vikings (Vimmerby ligger sexa, fyra poäng bakom Nybro) har Vimmerby gjort klart med en förlängning av backlånet från allsvenska Västerviks IK, Gustav Nielsen.

Ur truppen försvinner dock Backen Jonathan Augustin, som värvades till Vimmerby inför den här säsongen från just Nybro. Han väljer att bryta sitt kontrakt och lägger även ner sin karriär. Det berättade vi om i en artikel tidigare under tisdagen.

Hur Phil Horsky formerar sina formationer har han ännu inte klart för sig.

– Det beslutar vi först efter tisdagens träning. Alla spelare är hela och friska. Blir det några förändringar jämfört med senast så handlar det om småändringar, säger Phil Horsky.