Nytt bekräftat fall i VH-truppen – helgens match flyttas

Tidigare i veckan kom beskedet att Vimmerby Hockey har två bekräftade fall av covid-19 i truppen och onsdagens match mot Nybro Vikings blev inte av under uppmärksammade former. VH:s sportchef Morgan Persson tog beslutet att ställa in matchen på väg ned till länsderbyt mot Nybro

Den spelare som har legat nedbäddad hemma med kraftiga förkylningssymtom och hög feber är nu också bekräftad smittad. VH har nu tre bekräftade fall av covid-19 och nya tester kommer genomföras under helgen, enligt information på klubbens Facebooksida.

Matchen mot Hanhals på söndag är inställd och kommer spelas vid ett senare tillfälle då båda klubbarna har covid-19 i truppen. VH fattade på onsdagskvällen beslut om att pausa verksamheten för a-laget tills vidare.