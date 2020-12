VH går igång med träningen igen – men onsdagens match flyttas

Det var i samband med länsderbyt mot Nybro Vikings som flera spelare i Vimmerby bekräftades smittade med covid-19. Efter att flera andra spelare också fått symtom beordrade Morgan Persson bussen att vända.

Sedan dess har VH haft verksamheten nedsläckt, men från och med i morgon börjar laget träna igen.

– Vi kommer börja försiktigt och smått. Det blir frivillig is och jag tror att det är nio spelare som kan gå på is. Vi måste igång och röra på oss igen och succéssivt slussa in de som kan. När det har gått sju dagar sedan insjuknandet och man varit frisk i 48 timmar kan börja igen, säger Morgan Persson.

Men VH är fortsatt hårt drabbade av viruset.

– Det är totalt tolv som är borta, om jag räknar rätt. Men de som insjuknade först går åt rätt håll varje dag.

"Finns risk"

Däremot kommer onsdagens match mot Kalmar HC inte spelas som planerat.

– Vi har mer än halva laget borta och jag har pratat med Kalmar. Den flyttas och vi ska hitta ett nytt datum tillsammans. Det är ett par datum vi tittar på.

Även hemmamatchen mot Kallinge/Ronneby på söndag är i farozonen.

– Det finns risk för det. Kallinge är hårt drabbat och har väl 21 man borta. Vi ska ha en avstämning i morgon.

Trots att Vimmerby fick ett nytt positivt fall i fredags, börjar det se ljusare ut för Vimmerby.

– Det klingar ändå av lite grann och vi börjar se slutet på det här för nu i alla fall. Vi kan inte göra så mycket åt det, det är inget vi kan påverka.

Matchen ska spelas om

I går kom också beskedet att matchen mellan Nybro och Vimmerby kommer spelas.

– Det känns väldigt skönt att tävlingsnämnden tar hänsyn till det läge som råder med coronapandemin och den situation som vi befann oss i under den aktuella matchdagen, kommenterar Persson.