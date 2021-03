Västerviks IK slog Södertälje med 5–2 och har kvitterat till 1–1 i kvartsfinalserien. Foto: Kenta Jönsson/Bildbyrån

VÄSTERVIK KVITTERADE KVARTSFINALSERIEN – DOLDISEN KLEV FRAM MED TVÅ MÅL

Oscar Pettersson är ingen rubrikernas man. I andra kvartsfinalen mot Södertälje klev 21-åringen fram och blev matchhjälte när Västervik kvitterade matchserien efter seger med 5–2.

Det var minsann en händelserik första period i kvartsfinal två mellan Södertälje och Västervik. Först bjöd Västerviks målvakt Daniel Marmenlind nog på årets räddning. Nick Olesen i Södertälje hade öppet mål men Marmenlind hann över med klubban och gjorde en magnifik räddning. Otroligt nära en drömstart för hemmalaget men i stället skulle gästerna få det i efterföljande anfall när Viktor Liljegren bröt sig igenom och gjorde 1-0 till Västervik.

Gabors osannolika självmål

Det var högt tempo från båda lagen under de första tio minuterna. Efter powerbreaket drog Michael Kapla på sig en utvisning som visade sig vara kostsam. Södertälje kvitterade i powerplay men målet kom inte från Södertälje-klubba. Gilbert Gabor i Västervik skulle lägga pucken på backhand bakom mål, men istället hittade den in bakom en chockad Marmenlind. Han stod för ett märkligt självmål.

Men Gabor behövde inte sörja allt för länge. 25-åringen har Ryan Gropp att tacka för det då amerikanen gjorde ledningsmålet 2–1, ett resultat som stod sig perioden ut. Stora snackisar efter de första 20 minuterna var Gabors blunder och Marmenlinds parad i inledningen.

– Jag vet inte riktigt vad som hände. Det var bara att agera. Jag har inte gjort så många dunderräddningar. Gabor bad om ursäkt, men jag måste vara med där också. Jag tycker att vi annars gör en bra period. Vi ska bara fortsätta och vinna den här matchen, säger Daniel Marmenlind till C More efter första perioden.

Södertälje tog kommandot under den första halvan av andra perioden. Hemmalaget hade chans efter chans mot smålänningarna och fick till slut in 2–2-pucken. Nick Olesen, som hade varit lite av en olycksspelare i matchen, fick äntligen in pucken.

Västervik tog mer över i slutminuterna och skapade fler farliga lägen. Precis som i första perioden skulle VIK gå in med en ledning i periodvilan. Oscar Pettersson gjorde 3-2 till bortalaget inför den tredje perioden.

1–1 i matcher

Jakten på en kvittering började direkt för Södertälje. Hemmalaget skapade flera oroligheter i Västerviks zon men inget 3–3-mål skulle komma. VIK:s Oscar Pettersson gjorde 4–2 till Västervik efter framspelning från Jacob Bjerselius. Gilbert Gabor delade ut en avgörande tackling innan Petterssons andra mål i matchen.

Västervik lyckades reda ut dramatiken i slutminuterna och vinna med 5–2 efter att Viktor Liljegren gjorde Oscar Pettersson sällskap som tvåmålskytt i matchen. Segern innebär att det står 1–1 i kvartsfinalen.

Samuel Josefsson journalist.samueljosefsson@gmail.com

