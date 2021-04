Västerviks Kellen Jones deppar efter semifinal ett i slutspelet i Hockeyallsvenskan mellan Timrå och Västervik. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

VÄSTERVIK FÖLL I ROND ETT – MATCHSTRAFF BLEV KOSTSAMT

Västervik fick se sig besegrade i första semifinalen. Förlust med 3-1 efter att Connor Jones dragit på sig ett matchstraff i slutskedet.



Västervik satte press direkt på favorittippade Timrå i semifinal nummer ett. Gästerna fick ett jätteläge direkt men Jakob Johansson i Timrå-kassen bjöd på dubbla räddningar, och hindrade Västervik från en drömstart. Men det skulle inte sluta där. VIK hade kommandot i den första perioden och skapade de farligaste målchanserna. Man hade flera två mot ett-lägen, men Johansson hann över och räddade sitt Timrå i den första perioden.

Hemmalaget hade väldigt svårt att komma in i matchen och såg nästan lite överraskande ut över hur Västervik kom ut i matchen. 15-6 i skott till bortalaget efter den första perioden, och Timrå har allt att tacka sin målvakt för efter 20 minuter spelade.

– Vi ska bygga vidare på detta, synd att pucken inte trillar in. Fortsätta att utmana dem och få in folk på kassen, säger Västerviks, Oskar Pettersson till C more i första periodpausen.

Budish öppnar målskyttet

Det var mer jämnt spelmässigt i inledningen av andra perioden. Timrå började göra det Västervik gjorde i första. Hemmalaget åkte mer skridskor och vann fler närkamper ute på isen. Men trots upphöjningen i spelet så var det Västervik som skulle göra matchens första mål. Zach Budish var iskall i anfallszonen genom att hålla i pucken länge och därefter prickskjuta in 1-0 i krysset.

Några minuter senare fick Timrå in en efterlängtad kvitteringspuck. Stjärnan Jonathan Dahlén fick yta och bröt sig in och hittade en lucka bakom Västerviks succémålvakt Daniel Marmenlind. Timrå var väldigt nära att göra ett till direkt, när Viktor Lodin fick en jättemöjlighet men då klarade Marmenlind. Båda lagen hade flera fina lägen för 2-1 men 1-1 skulle resultatet vara efter två perioder.

Matchstraff för Jones

Timrå fick en drömstart på tredje perioden. Efter drygt två minuter gav Jacob Olofsson hemmalaget ledningen efter en spelvändning. Västervik visade ingen desperation direkt efter Timrås 2-1 mål.

Efter periodens powerbreak började gästernas jakt på en kvittering. Men mitt i jakten drog Connor Jones på sig ett matchstraff och Timrå fick istället chansen att punktera matchen. Det blev inte lättare för VIK, när Gilbert Gabor drog på sig en utvisning och långt fem mot tre-spel för Timrå. Där kunde veteranen Jacob Blomqvist sätta dit slutresultatet 3-1 och Timrå tar hem första ronden i semifinalserien.

