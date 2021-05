Per Svensson och hans Timrå IK är en seger från SHL-spel till hösten. Foto: Bildbyrån

Per från Virserum en match från SHL: ”En höjdpunkt i karriären”

Drömmen är nära att bli sann för Per Svensson från Virserum. Efter ett tre veckor långt Corona-uppehåll är hans Timrå IK nu bara en seger från SHL. Redan på onsdag kväll kan guldhattarna få plockas fram och champagne-flaskorna korkas upp.

– Det skulle vara en höjdpunkt i karriären, säger Per Svensson.

Den skäggbeprydde veteranbacken Per Svensson från Virserum i Hultsfreds kommun är på väg att göra något riktigt stort med sitt Timrå IK. Efter två klara bortasegrar inom loppet av ett dygn har man fått ned Björklöven i ordentlig brygga i SHL-kvalet.

TIK leder nu matchserien med 3-1 och är därmed bara en seger från en plats i SHL till hösten. Ett knappt dygn efter Timrås 6-2-seger i går ringde vi upp en minst sagt harmonisk Per Svensson.

– Det känns bra, tycker jag. Vi har spelat bra i de här två matcherna. Det är starkt att åka upp till Umeå och ta två matcher. Vi har bra självförtroende och jobbar stenhårt, precis som det har varit hela säsongen, säger Per Svensson.

Tre veckors uppehåll

Ni som följer med i hockeyn vet förstås att finalserien i kvalet till SHL har varit allt annat än enkel att ta i mål. Efter att Björklöven vunnit den första matchen med 6-3 slog Timrå tillbaka med en 7-0-triumf dagen efter. Sedan pausades finalserien - i tre veckor. Först drabbades stora delar av Björklövens trupp av Covid-19 och några dagar senare var det Timrås tur.

– Klart att det var lite märkligt med ett sånt uppehåll mitt i serien, men det är ju så det är just nu och det är verkligen en skum sjukdom. Björklöven hade fler spelare sjuka än oss, men vi fick också in det i truppen. Jag var en av dem som drabbades, men rätt lindrigt. Efteråt tog det ett tag att komma tillbaka till dit man var innan. Men trots allt så har vi kunnat träna på helt okej på egen hand under tiden och sedan i lördags har vi kört på hårt och rejält.

”Skulle bli chockad”

Corona-pandemin har slagit hårt mot hockeylagen den här säsongen. Spelarna har också fått lära sig att hitta rätt nivå och adrenalin även utan publik på plats i arenorna.

Hur har det varit?

– Klart att det varit och är speciellt. Men trots det så är det kanske den roligaste säsongen i karriären med tanke på det lag och den sammanhållning som vi har. Det har varit jäkligt kul. Sen är det klart att det underlättar att det har gått bra större delen av året, det har gjort det lätt att komma till hallen varje dag. Och att spela utan publik blir på något sätt en vanesak. Skulle vi ha 6 000 åskådare på läktarna i morgon skulle man ju bli chockad av stämningen, skrattar Per Svensson.

Åtta säsonger i Almtuna

Den 32-årige Virserumssonen gör sin första säsong i Timrå, dit han anslöt efter hela åtta säsonger i Hockeyallsvenskan med Almtuna IS.

– För mig personligen skulle det betyda väldigt mycket att gå upp i SHL med Timrå. För mig var det länge en dröm att få göra den resan med Almtuna, men nu får jag chansen att spela riktigt häftiga matcher med Timrå istället. Skulle vi ta klivet upp är det såklart en höjdpunkt i karriären.

Per Svenssons Timrå har en magnifik säsong bakom sig. I den hockeyallsvenska grundserien spelade TIK in mäktiga 118 poäng och var med det 22 poäng före tvåan BIK Karlskoga. I slutspelet slogs först AIK ut med 3-1 i matcher och sedan Västervik med 4-2.

– Vi har haft ett mål framför oss hela säsongen och det är SHL. Nu är vi en match därifrån. Det är otroligt kul och inspirerande att spela de här matcherna.

Poängen trillar in

När Timrå gick fram till 3-1 i matcher i går stod Per Svensson för ett av målen, det fram till 3-0 i inledningen av den andra perioden.

– Jag försökte bara lägga in pucken på mål. Det blev en lobb och en touch på en av deras spelare och pucken gick i mål med en hög båge över målvakten. Det var ett riktigt turmål, men sånt jämnar ut sig.

Backen är knappast känd som någon stor poänggörare, men i finalserien mot Björklöven har han nätat vid två tillfällen och dessutom svarat för flera målgivande passningar.

Du verkar vara i ett poäng-flow?

– Ja, jo... Det har blivit så, skrattar Svensson. Det är mer slumpen som har gjort det. Jag försöker att ha fokus på mitt spel och framförallt då defensiven. Sen är det alltid kul när poängen trillar in. I de här matcherna är det vinsterna som räknas och för att få dem måste jag bidra med det jag är här för att göra. Jag tycker att jag har hållit en ganska hög nivå hela säsongen och det känns bra. Nu vill jag bara att det ska bli onsdag så att vi kan göra om matchen som vi gjorde i går.

”En dröm”

Lyckas Timrå med det talar mycket för att Björklöven är ett slaget lag och att det blir Per Svenssons lag som tar klivet upp i SHL. Skulle det bli förlust får laget en ny chans att avgöra på fredag. En eventuellt sjunde och helt avgörande match spelas med Timrå som hemmalag på lördag.

– I morgon lär det bli den tuffaste matchen hittills. Nu har de inget att förlora. Men spelar vi som vi ska med ett bra tålamod ska det inte vara några problem.

Per Svensson har tillbringat större delen av sin hockeykarriär i landets näst högsta serie. Faktum är att han bara står noterad för två matcher i SHL, säsongen 2013/14 när han lånades in från Almtuna till AIK.

Blir det spel med Timrå i SHL nästa säsong om ni går upp?

– Klart att det är en dröm att få spela i SHL och att få göra det med Timrå hade varit jätteroligt. Men i det här läget har vi lagt allt sådant åt sidan och har fullt fokus på det som händer den här veckan.

Vass trio

Virserums-produkten lär dock inte ha sänkt sina aktier till spel i SHL till hösten. Förutom ett starkt defensivt spel har han också stått för sin hittills poängbästa säsong med 22 poäng (8+14) på 63 matcher.

– Så är det nog. Samtidigt spelar jag i ett väldigt offensivt lag. Det är klart att det blir lite lättare att göra poäng då. Men jag lägger inte så stor vikt vid det. Det är kul att vi vinner mycket matcher och att vi krigar för varandra.

På tal om offensivt lag så har Timrå en ruggigt stark förstakedja med Jonathan Dahlén, Albin Lundin och Jens Lööke.

– Man vet att om en match står och väger och de får ett läge så hänger de oftast dit den. De är otroligt skickliga i powerplay och det är jäkligt kul att spela med så duktiga spelare. Men vi har många andra duktiga målskyttar också och det gör att det känns ännu tryggare.

I de två senaste matcherna har legenden Ulf Dahlén, med närmare 20 säsonger som NHL-spelare bakom sig, klivit in i Timrås bås.

Finns han med vid matchen i morgon också?

– Jag vet inte, beslut om det tas nog under morgondagen. Han har sagt att han är lite rostig då han inte stått i ett bås på snart tio år. Men han har gjort det bra när han fått hoppa in när vår assisterande coach varit sjuk. Han är lugn, har mycket erfarenhet och är van vid stora matcher. Det är kul att ha en sådan kille i båset.

Farmor i Triabo

På onsdagskvällen lär det vara många Virserumsbor som bänkar sig vid tv:n för att se bygdens son vara med och föra Timrå till SHL.

– Jag vet att det är en del som följer matcherna och tycker att det är kul. Farsan är där mycket och det är många som pratar hockey.

Vad har du annars för kontakt med dina hemtrakter numera?

– Farmor bor i Triabo utanför Virserum. Och så har jag mormor och morfar i Hultsfred och Ulvarp.

I morgon kan de få se Per Svenssons dröm gå i uppfyllelse.

Linus Johansson linus.johansson@dagensvimmerby.se

