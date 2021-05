Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson dementerar ryktena om att Kalmar HC:s Arvid Leremar kommer att spela med VH kommande säsong. Foto: Arkivbild

Sportchefens skarpa dementi: "Han kommer inte spela i Vimmerby Hockey"

På torsdagen började uppgiften att Kalmar-forwarden Arvid Leremar skulle vara klar för Vimmerby Hockey spridas. Detta dementeras dock å det kraftigaste av VH:s sportchef Morgan Persson.

Det var hockeysajten kmhockey.se som på torsdagen skrev att man fått ett tips om att Arvid Leremar (0+3 på 23 matcher i Kalmar den gångna säsongen) lämnar KHC för att i stället spela med Vimmerby.

”20-åringen står noterad för 23 matcher men hade en undanskymd roll i Kalmar under säsongen. Nu får han enligt tipset chansen under Staffan Lundh, som brukar vara duktig på att utveckla unga spelare. Det visade han under sin tid som J20-tränare i Färjestad”, skrev man bland annat.

"Vet ingenting om spelaren"

Uppgifterna dementeras dock fullständigt av Vimmerby Hockeys sportchef Morgan Persson.

– Jag vet ingenting om spelaren i fråga, och har aldrig pratat med honom. Den enda kopplingen som jag känner till mellan spelaren och Vimmerby Hockey är att han visst började följa oss på Instagram under torsdagen. Jag antar att det är det som är ”tipset” och ”källan”. Ibland kan man ju undra hur journalister fungerar och hur det står till med källkritiken, säger Morgan Persson.

– Med all respekt för spelaren man nämner, men han kommer inte spela i Vimmerby Hockey den kommande säsongen, säger VH:s sportchef.

Micael Rundberg micael.rundberg@dagensvimmerby.se

