Vimmerby Hockeys nye assisterande tränare ansluter från Finland och heter Nico Surenkin. Foto: Ossian Mathiasson

JUST NU: VH plockar in assisterande tränare från Finland

Staffan Lundh är ny huvudtränare i Vimmerby Hockey till kommande säsong. Han kommer assisteras av den 31-årige finländaren Nico Surenkin i vinter.

Vimmerby Hockey går verkligen all in på Finlandsspåret inför kommande säsong. Flera finska spelare är klara för Hockeyettanklubben – och nu plockar de in en ny assisterande tränare från Finland.

31-årige Nico Surenkin, närmast från Mestisklubben Kiekko-Espoo, är klar och anländer till Vimmerby i mitten av augusti. Kontraktet löper över säsongen 21/22. Förutom Kiekko-Espoo har NIco Surenkin jobbat i SM Liiga-klubbarna Ilves och HIFK Helsingfors.

"Ishockey har alltid varit en stor del av mitt liv. Min pappa (Vesa Surenkin) har både spelat och tränat på hög nivå. Jag spelade själv upp till juniorålder, men skadade mig och tvingades sluta senare. Jag har varit tränare sedan 14 års ålder på olika nivåer, men har främst jobbat med juniorspelare de senaste tio åren på den högsta nivån i Finland", säger Nico Surenkin i ett pressmeddelande.

"Bra möjlighet för mig"

Han säger att det känns spännande att flytta till ett annat land och att det blir något nytt mot vad han är van vid.

"Det känns som en bra möjlighet för mig att utvecklas som tränare, och det känns som att vi kan göra något speciellt med Vimmerby. Jag har haft flera bra samtal med Staffan Lundh (Vimmerby Hockeys head coach) och det ska bli väldigt kul att jobba med en så erfaren tränare som Staffan är", säger Nico Surenkin.

Vimmerby Hockeys klubb- och sportchef Morgan Persson är nöjd med att få tränarstaben komplett inför säsongsstart.

"Det känns väldigt bra. Vi har under en längre tid letat efter en assisterande coach. Under de senaste veckorna har vi haft flera intervjuer och samtal med Nico Surenkin. Det vi fastnade för är att han är självgående och van att ta stort ansvar, har ett stort driv och vet vad som krävs för nivån. Han har också en lång erfarenhet av att vara tränare, trots sin ungdom. Han behärskar också tre språk, vilket är viktigt i sammanhanget", säger Morgan Persson.

