Mästaren visade klass direkt: "Här för att försvara titeln"

Bergström fullkomligt susade iväg från startplattan. Han skaffade sig ett stort försprång redan under första varvet. Ett försprång ingen av övriga förare ens var nära att ta ikapp under heatets gång. Bergström är efter heatsegern tydlig med vad hans avsikt är under årets Semesterrace. – Jag är här för att försvara titeln. Bilen levererar och jag är i superform. Sen är det bara hoppas att grejerna håller ihop. Vad kan du dra för fördelar av att ha vunnit tidigare? – Inget alls egentligen. Möjligen lite psykologiskt, men annars är det inget som jag kan dra nytta av. Att Semesterracet åter är tillbaka efter pandemin gläds Bergström över. – Det är skitkul att det är igång igen, sen tycker jag inte att det är riktigt samma tryck nu som innan. Annars är det sig likt då banan är bra som vanligt. Bergström visade under första heatet att han definitivt kommer vara att räkna med även i år. John Nilsson