LENNARTSSON AVGJORDE DAMKLASSEN I SISTA KURVAN

En oerhört jämn och tuff final bjöds publiken på av damåkarna. Therese Lennartsson fick en helt okej start och placerade sig som trea och fick jaga ledande Mimmi Öhrn, samt andraplacerade Jennika Jennerfors. Det skilde inte många meter mellan förarna. Therese jagade och jagade, till slut tog hon sig förbi Jennika då hennes bil snurrade runt efter en lättare kollision. Nu var det Mimmi Öhrn kvar att ta ikapp. Men Öhrn höll sin placering till den sista kurvan då hon kolliderade med en annan bil och då tog Therese chansen, körde förbi och tog målflagg som mästare för andra gången i Semesterracet. Klassiska frågan, hur känns det? – Skitgött, jag är så lycklig, säger en jublande glad Therese. Varför vinner du? – Mest tur. Inte bara tur, va? – Haha, nej men jag hade en bra bil också. "Mest glädje" Bilen hade dock Therese vissa problem med tidigare under tävlingen. Hon berättar att den fungerade så där och att hon har finjusterat den under dagarna fram till final. Det var nog tur det för finalen var stentuff. – Ja, finalen var jättehård, precis som den ska vara. Trodde du det här när du kom till Semesterracet? – Nej, verkligen inte, det var en överraskning. Jag har inte kört Semesterracet på 10 år. Jag tävlar heller inte jättemycket i Folkrace, utan det är rally som är min huvudsakliga grej. Vi får se om jag kör här igen nästa år. Är det mest lättnad eller glädje nu? – Det är både och, men mest glädje. Hur firar man en seger i Semesterracet? – Med pizza och något gott att dricka och sällskap av goda vänner. Protest ledde till lång väntan Damernas final var verkligen spännande och samtliga förare körde som mästare. Bara en kan koras till nummer ett och den här gången blev det Therese Lennartsson. Efter racet lämnades en protest in mot en felaktig svartflagg. Det tog drygga en och en halvtimme innan det hela var utrett från domarnas sida. Det protesten handlade om var den incident som skedde i sista kurvan före målgång. Jeannette Käll fick en svart flagga och hamnade därmed sist. Hon protesterade och den flaggan ströks. Därmed slutar Käll tvåa och inte sist och Jennika Jennerfors slutade trea. Therese Lennartsson stod kvar som vinnare. Övriga förare i finalen petades ner en placering. John Nilsson